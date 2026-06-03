NBA總決賽｜林書豪加入ESPN團隊　評述舊主紐約人對馬刺賽事

【籃球】退役球星林書豪曾在NBA時期效力紐約人，還引領了「林來瘋」（Linsanity）的風潮，如今他的前東家打入總決賽，近日有媒體報道，他即將加入ESPN的NBA總決賽轉播團隊，而他的總決賽球評「處子秀」，將會是明（4日）的系列賽G1。



《今日美國報》報道，曾在2012年2月短短一個月內席捲紐約、引發「林來瘋」熱潮的前紐約人後衛林書豪，將加入ESPN的NBA總決賽轉播團隊，明天的系列賽G1將和知名主播Scott Van Pelt搭檔，為大家帶來球賽評述的工作。

前NBA球星林書豪。（Getty Images）

前NBA紐約人後衛林書豪「林來瘋」時期比賽精華：

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林書豪在2012年2月，短短一個月內成為紐約人的主力控衛，不過自從安東尼（Carmelo Anthony）復出，以及其他傷勢影響過後，他在球隊中的角色逐漸受到限制，對於紐約人隊及紐約球迷，他受訪時說：

我一直覺得紐約人球迷值得看到最好的表現，他們充滿熱情，雖然我能在那段時間打出精彩表現是一件很酷的事情，但我真心希望自己能做得更多，我真心希望能留在那裏更久，也真心希望能取得更多成功，甚至能在季後賽為紐約人做出更多貢獻，但這些最終都沒能實現。

對於在總決賽擔任球評這件事，林書豪分享，自己曾在3月份時以特別嘉賓評述員的身分參與ESPN節目NBA Today，進行為期三天的試播：「我覺得那三天之後，無論是球迷給予的反應，還是我內心的感受，都遠遠超出我的預期，所以那種感覺很好，因為大家似乎真的很喜歡我的分析，同時，我也重新感受到身處NBA籃球環境中的快樂。」

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