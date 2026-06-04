NBA雷霆18億頂薪球員賀格倫　西岸決賽創個人季後賽得分新低捱轟

【NBA】奧克拉荷馬雷霆在西岸決賽第7戰以103：111不敵聖安東尼奧馬刺遭到淘汰。其中，雷霆明星長人賀格倫（Chet Holmgren）遭到馬刺「法國怪物」雲班耶馬（Victor Wembanyama）全面壓制，全場僅出手2次、拿下4分，創下個人季後賽生涯得分新低，也成為賽後輿論箭靶。



NBA雷霆球星賀格倫季後賽對陣馬刺比賽精華：

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前NBA冠軍中鋒柏堅斯（Kendrick Perkins）在《ESPN》節目中重砲批評賀格倫缺乏鬥志，甚至直言雷霆應該在選秀會前將他交易：

他完全沒有反擊，看起來既軟弱又害怕，整個系列賽都活在恐懼裡。

數據也顯示，賀格倫面對馬刺時表現大幅下滑，系列賽場均僅10.7分、7.1籃板，三分命中率低到27.3%，與前兩輪季後賽的高效演出形成強烈對比。

雷霆球星賀格倫（左）慘遭馬刺球星雲班耶馬（右）隔人入樽。（Getty Images）

儘管外界頻頻傳出交易流言，甚至有人建議雷霆以賀格倫搭配選秀權換取公鹿一哥「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），但雷霆高層態度依舊堅定。隨隊記者Brett Siegel與《ESPN》記者Tim MacMahon皆透露，總經理Sam Presti無意交易賀格倫，球隊仍高度信任他的天賦、職業態度與未來潛力，並視這位剛簽下5年2.393億美元（約18.75億港元）頂薪續約的年輕長人為長期核心。

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