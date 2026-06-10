NBA｜居里豪言只有自己和魔術手莊遜配稱「史上最佳控衛」掀熱論

【NBA】金州勇士球星居里（Stephen Curry）近日在與傳奇球星阿連拿斯（Gilbert Arenas）對談時，談到自己在NBA歷史中的定位，直言史上最佳控球後衛的討論其實只有兩個名字，「就是我和魔術手莊遜（Magic Johnson）」。



這番發言也再次掀起外界對「史上最佳控衛」的熱烈討論。

居里（左）與阿連拿斯（右）對談。（X@cptdankkk）

雖然展現強大自信，居里仍對莊遜的傳奇生涯表達敬意。他坦言莊遜的履歷「太誇張」，包括5座總冠軍、3次年度MVP與3次FMVP等輝煌成就，而自己如今能被拿來與這樣的傳奇相提並論，是過去從未想像過的事。

魔術手莊遜（Magic Johnson）。（GettyImages）

不過，居里同樣擁有改寫時代的影響力。他除了拿下4座總冠軍、2次年度MVP，更是NBA史上唯一全票MVP得主，同時還成為聯盟歷史三分球王。

更重要的是，他徹底改變NBA進攻文化，讓三分球與空間戰術成為現代籃球核心，也讓他的歷史價值難以取代。

金州勇士球星居里本賽季比賽精華：

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