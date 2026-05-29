NBA公布選秀抽籤新規　戰績最差3隊將「降班」　防榜尾球隊擺爛

【籃球】NBA官方宣布，董事會今日已通過一項新的NBA選秀樂透抽籤制度，旨在消除球隊為了提升選秀順位而擺爛（採消極戰術、「hea打」）的動機。



NBA選秀樂透抽籤大會。（NBA.com）

新規總結如下：

1、擴大到16支樂透球隊（新增兩支附加賽最終排在第八位的球隊），極端情況打進季後賽依舊有機會抽狀元籤。



2、概率拉平，按戰績分三檔，分別獲得3個、2個或1個樂透球。墊底3支球隊的狀元概率5.4%、倒數第4-10的狀元概率8.1%、附加賽區域沒進季後賽的4隊狀元概率5.4%、以東西岸第8進入季後賽的2隊狀元概率2.7%



3、懲罰擺爛：聯盟可重罰違規球隊（罰款、沒收選秀權），且禁止連續兩年拿狀元、連續三年拿前五順位。



新制度簡稱為3-2-1制度，將從2027年NBA選秀大會開始實施，其中最關鍵的就是概率平化與選秀降班，為了增加贏球的激勵——戰績最差的三支球隊將被「選秀降班」，失去其中一個樂透球。戰績最差的3隊2個樂透球，倒數第4到倒數第10的3個樂透球，每個分區獲得第9和第10附加賽席位的球隊將各獲得2個樂透球，而每個分區第7與第8名附加賽的失利者將各獲得1個樂透球。

被選秀降班的球隊，最差可能只能獲得選秀的第12順位，所有其他樂透球隊最多可能跌至第16順位。

同時，規定任何球隊不得在連續兩屆NBA選秀中獲得狀元籤，也不得在連續三屆NBA選秀中獲得前五順位，這些限制僅適用於各隊自己的選秀權，無論該選秀權是由球隊保留還是已被交易給另一支球隊持有。

選秀權保護：球隊將無法在新交易出的選秀權上附加前12至前15順位保護。

戰績最差球隊狀元概率變低是預期內的，但NBA下的猛藥是直接讓戰績倒數前三的球隊降班，懲罰他們擺爛，擺爛競爭半天，還沒有那些不擺爛的狀元概率來得高，你說這誰還擺爛，到了賽季快結束，本來都是換上後備球員上來練球，現在得刷戰績擺脱「倒三降班區」，所以，這項措施至少是讓最後幾名的球隊在賽季末有了目標，不至於躺平。

巫師隊抽中2026NBA選秀狀元籤。（NBA.com）

據ESPN透露，投票結果為29票贊成、1票反對，灰熊是唯一投反對票的球隊。因為新規則禁止一支球隊連續三年獲得前五順位的選秀權。而灰熊已經連續兩年前五了，而他們明年又擁有騎士、木狼和爵士這三支球隊2027年首輪籤中順位最高的一個。這樣等於因為規則限制，這三個隊即便是狀元籤，他們也無法獲得。你看把人逼急了，知道反對票沒用也得投。

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