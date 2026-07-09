NBA轉會｜勒邦占士去向未定　勇士居里開聲：希望能一起打波

隨着勒邦占士（LeBron James）正式成為自由球員，他的下一站成為外界關注焦點。



【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

金州勇士球星居里（Stephen Curry）近日出席高爾夫球活動時，首度公開談及此事。

勇士當家球星居里。（Getty Images）

他表示非常期待有機會與這名多年宿敵兼好友並肩作戰，直言：

我們當然很樂意一起打球，希望真的能成真。

居里透露最近經常透過短訊聯繫勒邦占士，並笑稱比起籃球，更想先和對方一起下場打高爾夫。他也認為，勒邦占士有充分的理由花時間審慎思考下一步，畢竟這將是攸關生涯的重要決定。

儘管勇士曾積極尋求補強，希望延攬勒邦占士加盟，但目前在競爭中暫時落後其他球隊。即便如此，居里仍對球隊管理層充滿信心，強調無論最終是否成功網羅勒邦占士，勇士都會持續透過其他方式提升戰力，全力朝冠軍目標邁進。

NBA球星勒邦占士正式成為自由球員，目前下家仍未確定。（Getty Images）

延伸閱讀：

NBA/詹姆斯離開湖人！5大潛在下家出爐 費城76人成最熱門