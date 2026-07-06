NBA轉會︱傳騎士有意迎勒邦占士回巢　或將換來邦尼延續父子同隊

【籃球】41歲NBA超級球星勒邦占士（LeBron James）在跳出合約後，成為自由市場最大焦點。據知名記者Marc Stein與Jake Fischer報導，「落葉歸根」已被視為最有可能的發展方向，同時傳出克里夫蘭騎士隊有意保留薪資與名單彈性，規劃透過交易迎來邦尼（Bronny James），延續父子同隊話題。



勒邦占士經理人Rich Paul表示，勒邦占士的決定將是一段漫長過程，使包括76人、金塊、木狼及熱火等有意網羅他的球隊，都選擇耐心等待，不願提前完成其他補強。外界認為，若勒邦占士回到家鄉克里夫蘭，將為其職業生涯畫下最具象徵意義的句號。

邦尼占士（右）與父親勒邦占士（中）。（路透社）

騎士在自由市場開啟後遲遲沒有大動作，也引發外界聯想。原本被看好將續留夏登（James Harden）並爭取古明加（Jonathan Kuminga），最終僅簽下替補中鋒湯馬士拜仁（Thomas Bryant），同時放走韋迪（Dean Wade）與艾利斯（Keon Ellis），讓球隊刻意保留操作空間的傳聞甚囂塵上。

騎士隊當家球星夏登（左）與米曹（右）。（Getty Images）

知名球評Brian Windhorst指出，騎士可能正為與湖人交易預留空間，藉此迎回勒邦占士並換來邦尼。若交易成真，勒邦占士將與米曹（Donovan Mitchell）、夏登、莫比利（Evan Mobley）及查列特阿倫（Jarrett Allen）組成豪華陣容，再度挑戰總冠軍，而占士父子檔也有望在克里夫蘭攜手寫下生涯新篇章。

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