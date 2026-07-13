日本後衛河村勇輝再戰NBA　No Look Pass技驚四座　助溜馬挫騎士

日本後衛河村勇輝代表溜馬出戰2026年NBA夏季聯賽，首戰面對騎士後備上陣17分29秒，交出8分、4助攻、1籃板，投籃5投3中的高效率表現，協助球隊以99：93取得夏季聯賽首勝。



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比賽中，河村第二節登場後立刻展現招牌傳球能力，以一記精彩的「No Look Pass」妙傳隊友入樽，引爆現場球迷歡呼，NBA官方也在社群平台分享影片。

日本球員河村勇輝代表溜馬出戰2026年NBA夏季聯賽。（影片截圖X@Pacers）

此外，他還命中一記高難度轉身後仰跳投，展現全面進攻能力，帶動溜馬後備群以46：24壓制騎士板凳火力。

溜馬總教練卡利斯利（Rick Carlisle）受訪時大力稱讚河村，表示他是一名能夠改變比賽節奏的球員，不僅擁有出色的比賽判讀能力，懂得製造犯規、打亂對手防守，更重要的是每一分鐘都全力以赴，為球隊帶來巨大能量。

日本球員河村勇輝曾效力於NBA灰熊隊。（路透社/資料圖片）

這是河村挑戰NBA的第三個賽季，歷經轉隊及右下肢血栓復健後再度重返舞台。他表示，溜馬快速攻守轉換的體系十分符合自己的打法，希望藉由過去兩年的NBA經驗持續證明實力，並向外界證明「身高不是限制，只要能幫助球隊贏球，就有立足NBA的價值」。

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