NBA｜字母哥轉會熱火官宣後突改穿7號　少量已售34號球衣成珍稀品

【NBA】邁亞密熱火與密爾沃基公鹿的「字母哥」交易案，雖然早被媒體披露，但直到昨天（7日）才公布，艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）確定轉隊，有趣的是，當熱火都認為他將身穿34號球衣，甚至已經準備開賣，但他後來卻改變心意，宣布自己將穿上7號球衣，殺得球隊一個措手不及。



熱火官方於昨天凌晨在社群發文，宣布艾迪杜高普的交易案成立，熱火大軍迎來新一哥，同時也貼出商品連結，要大家趕快來買艾迪杜高普的34號球衣。

熱火官方於昨天凌晨在社群發文，宣布艾迪杜高普的交易案成立。（X@MiamiHEAT）

不過就在球衣開賣後沒多久，艾迪杜高普卻在直播節目上暗示，自己將改穿7號球衣，這個決定也殺得球隊一個措手不及，趕緊更換官網的商品圖示。

對於那些已透過官方網站購買艾迪杜高普34號球衣的球迷，球隊將直接改寄7號球衣，而那些已經在實體商店購買34號球衣的球迷，也可以進行更換，或是將錯就錯保留一件可能成為限量紀念品的球衣。

值得一提的是，過去曾穿過7號球衣的球員，包含祖傑治（Goran Dragić，2015–2021年）以及洛利（Kyle Lowry，2022–2024年），而上一位穿這個背號的球員則是韋爾（Kel'El Ware），他在這次的交易案和艾迪杜高普互換東家。

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