NBA轉會｜綠軍二哥謝蘭布朗與保羅佐治互換東家　76人迎新三巨頭

NBA自由球員市場今日正式開啟，塞爾特人與76人就達成一筆重磅交易，塞爾特人將2024年總冠軍賽MVP謝蘭布朗（Jaylen Brown）送往76人換來保羅佐治（Paul George）。



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據《ESPN》記者Shams Charania報道，塞爾特人將獲得76人球星保羅佐治，還有2028年、2031年兩個首輪選秀權及2028年、2030年兩個次輪選秀權。

NBA 76人球星保羅佐治。（Getty Images）

現年36歲的保羅佐治去季場均17.3分、5.3籃板，三分球命中率43.9%，因膝傷及違反禁藥規定遭禁賽25場，整季只打了37場，但仍持有2.12億美元（約16.6億港元）頂薪合約，下季年薪為5413萬美元，儘管負擔沉重，塞爾特人仍認為該展開新篇章。

29歲的布朗上季場均28.7分、6.9籃板、5.1助攻，生涯五度入選明星賽，效力塞爾特人的10年期間，助隊6度打進東岸決賽、2度殺進總冠軍賽，並於2024年奪下NBA總冠軍，且榮獲FMVP，他目前持有2.85億美元超級頂薪合約，下季年薪5708萬美元。

NBA塞爾特人球星謝蘭布朗。（Getty Images）

隨着布朗轉戰76人，與艾比迪（Joel Embiid）、麥斯（Tyrese Maxey）組成費城新三巨頭。由於5月初東岸季後賽首輪G7謝蘭布朗才批評艾比迪假摔騙犯規，拿到不少額外罰球，如今兩人竟然成為隊友，權威記者Evan Sidery就指出76人完成這筆交易之後，將迎來招募勒邦占士（LeBron James）的絕佳機會。

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