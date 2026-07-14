NBA｜狀元迪班薩頂尖天賦盡現　場均25分攻守兼備領巫師夏聯2連勝

【籃球】2026年NBA選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）持續展現頂尖天賦，在拉斯維加斯夏季聯賽第2戰攻下23分、7籃板，外帶3次偷波、2次封阻，率領華盛頓巫師以104：85擊敗沙加緬度國王，收下夏聯2連勝。



由於不少球隊會在夏聯前兩戰後讓高順位新秀提前輪休，這場比賽也可能成為迪班薩今年夏聯的最後一戰。

2026年NBA選秀狀元迪班薩（中）代表巫師隊上陣。（影片截圖X@shakehoops）

迪班薩兩場夏聯平均可交出25分、7籃板、2助攻、2.5偷波及1.5封阻，展現攻守兼備的全面身手。

雖然本場投籃15投6中、三分球6投1中，累計夏聯三分命中率僅9.1%，但他憑藉持球突破、對抗終結及防守壓迫能力，依舊成為巫師最具影響力的球員。

2026年NBA選秀狀元迪班薩（右）代表巫師隊上陣。（影片截圖X@shakehoops）

賽後迪班薩表示，夏季聯賽最大的目標是適應NBA比賽節奏、身體對抗與戰術體系，同時希望證明自己的防守能力。

他坦言大學時期防守專注度不足，如今希望成長為年度防守第一隊等級的球員，也一直覺得自己能夠做到，並透露目前仍在調整體能，努力找回最佳狀態。

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