NBA｜傳勇士2年10億續簽居里　有望灣區終老共譜「一人一城」傳奇

【籃球】勇士球星居里（Stephen Curry）續約方案出爐！據NBA資深記者西德里（Evan Sidery）指出，勇士預計以兩年、總值1.367億美元（約10.7億港元）的頂薪合約續約居里，兩年薪水分別為6570萬美元及7100萬美元，這將使居里繼續為勇士效力至2028/29賽季，屆時將年滿41歲。



38歲的居里上季雖因傷僅打了43場，但場均仍有26.6分、3.6籃板、4.7助攻、1.1偷波，命中率46.8%的水準，三分球命中率更達39.3%，讓勇士願意砸重金留人。

勇士球星居里（左）。（新華社）

已連10季蟬聯NBA薪資王，居里生涯已有405場比賽單場命中5顆以上三分球，穩居NBA史上第1，最近他更獲得籃球名人堂舉辦專屬限時主題展覽的榮譽，這是名人堂創立75年來首次為現役NBA球員開設個人專屬展覽。

自2009年以首輪第7順位加盟勇士以來，居里有望20年來都效力於勇士，寫下「一人一城」傳奇，居里最近說傷病讓自己更加清楚認知到職業生涯的短暫，籃球生命終有盡頭，會主動調整訓練方式，坦然面對場上一切結果。

勇士球星居里（白）。（Getty Images）

上季勇士只打出37勝45負的成績止步附加賽，儘管今夏傳出續簽普辛基斯（Kristaps Porzingis）等動作，但整體補強進度相對緩慢，如何在居里職業生涯晚期重新打出爭冠實力，考驗勇士管理層。

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