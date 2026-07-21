NBA｜勇士高齡新秀夏季聯賽領軍奪冠　面對質疑決賽轟21分獲MVP

【NBA】在昨日結束的夏季聯盟決賽中，勇士以94：90戰勝灰熊奪冠。本場比賽，勇士今年11號新秀倫蘭德保（Yaxel Lendeborg）繼續出色發揮，末節關鍵7分助隊逆轉局勢，最終他出場32分鐘，得到21分10籃板2助攻2偷波當選了決賽MVP。



除了昨日在夏聯奪冠外，蘭德保還在三個月前，率領密西根大學在NCAA成功奪冠。

勇士球員蘭德保（右）率隊贏下夏聯冠軍並榮膺總決賽MVP。（影片截圖：X@NBA）

擁有超強即戰力的蘭德保之所以不被高看，是因為他今年9月30日就將滿24歲。

當被問及為何在贏球後，仍有人因年齡問題對他心存質疑時，蘭德保說：

我每天都在面臨質疑，遭受指責與謾罵，僅僅是因為我23歲。我會繼續努力打球，證明我自己屬於NBA，我會堅持做正確的事情，持續每天變強。

雖然年齡是佔了點便宜，但大家都是第一次打夏聯。蘭德保展現了足夠的即戰力，還有那從容不迫的大將風範。

勇士今年11號新秀蘭德保三個月前率領密西根大學在NCAA成功奪冠。（影片截圖：IG@yaxellendeborg）

此前的夏季聯盟，蘭德保在有限的出場時間內也是持續穩定輸出，且防守端也是積極性十足，表現始終不錯。他出戰8場夏季聯盟，場均出戰26.9分鐘能貢獻14.9分6.8籃板4助攻1.4偷波0.9封阻，三項命中率分別為48.4%、45.9%、71.4%。

其中對陣湖人的比賽中，他砍下19分5籃板6助攻1偷波1封阻（投籃6中6，三分4中4）；對陣獨行俠，他砍下21分10籃板6助攻，正負值高達+26；對陣灰熊，他貢獻15分9籃板3助攻2偷波；半決賽對陣湖人，他全面砍下15分4籃板3助攻1偷波2封阻。

勇士球員蘭德保在夏季聯盟中交出亮眼表現。（影片截圖：IG@yaxellendeborg）

絕對是香噴噴的優質冠軍拼圖，這要不是一個新秀，這樣的技巧完成度，年薪2000萬真的不過分。甚至有記者Ryan Rueda表示：

一旦居里（Stephen Curry）退役，勇士依然後繼有人。蘭德保具備了成為球隊下一任基石的所有特質。

當然這些還是有點誇張，畢竟在NBA這個世界，上限代表一切，蘭德保可能因為年齡原因上限不會定格高，但相信作為一個合格的拼圖應該是綽綽有餘。

更有意思的是，他穿着的球衣號碼也是1號，而上一位勇士1號也是曾被勇士球迷寄予厚望，不過也因為自視甚高，搞得現在下家都還沒着落，也難免讓人唏噓。

被勇士球迷寄予厚望的古明加（Jonathan Kuminga，左）曾身披1號。（新華社）

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