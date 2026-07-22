NBA｜湖人底薪簽下防守強將塞布爾　超15人陣容上限恐裁邦尼占士

【NBA】湖人為了補強防守，網羅29歲的自由球員塞布爾（Matisse Thybulle）雙方簽下1年330萬美元（約2590萬港元）的合約。



據《ESPN 》知名記者Shams Charania指出，曾兩度獲選最佳防守第二隊的塞布爾將加盟湖人，身高196公分、臂展212公分的他，將成為湖人側翼防線的重要補強。

拓荒者舊將塞布爾。（影片截圖：X@NBA）

自2019年首輪第20順位進入NBA以來，塞布爾先後效力於76人和拓荒者，生涯場均5分、2籃板、1.1助攻，三分球命中率為34.9%，季後賽場均貢獻3.6分、1.4籃板和1次偷波，三分球命中率為27%。

據美媒Statmuse的資料統計，塞布爾在現役球員場均偷波排第5，防守極具侵略性，能輕鬆預判對方進攻動作進行干擾，過去兩季雖分別因腳踝、膝蓋和腳趾受傷只打了45場比賽，但三分球命中率仍有了顯著提升，也正是因其傷病史，儘管正值生涯巔峰，被迫接受底薪合約。

拓荒者舊將塞布爾。（影片截圖：X@BrennaGreene_）

上季塞布爾雖僅出場30場，但從2月下旬復出後表現穩定，除防守之外，進攻端的存在感明顯提升，湖人在勒邦占士（LeBron James）離隊後，新賽季將以當錫（Luka Doncic）和李維士（Austin Reaves）為雙核心，塞布爾的加盟將承擔起防守對方進攻主力的職責，創造當錫和李維士更多進攻空間，也能增加快攻機會，有望讓湖人的攻防體系更加順暢。

但隨着塞布爾加盟，湖人當前擁有16份完全保障合約，超過NBA規定的15人輪替陣容上限，接下來可能面臨裁員或交易掉其他球員，有美媒就指出，勒邦占士愛子邦尼（Bronny James）處境尷尬，可能成為被調整名單的球員，由於邦尼合約剩2年，最後一年為球隊選項較易處理，且湖人選進邦尼就是為滿足勒邦父子同場的願望，如今隨着勒邦占士離隊，留下邦尼成了非必要選項。

邦尼占士（右）。（路透社）

延伸閱讀：

NBA/百元買到張伯倫外套！19歲少年爽賺300萬

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】