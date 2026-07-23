NBA2K27宣布雲班耶馬任標準版封面人物　成馬刺首位獲此殊榮球員

《NBA 2K》系列最新作品《NBA 2K27》今（23日）正式宣布，由聖安東尼奧馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）擔任標準版的封面人物，讓他成為隊史首位登上2K電玩封面的球員。



雲班耶馬進入NBA至今已邁入第3個球季，曾獲得2024年度最佳新秀以及2026年度最佳防守球員，生涯場均可交出23.4分、11籃板、3.5助攻及3.5封阻的成績單，今年更是率隊打進總決賽，可惜在最後關頭敗給紐約人，無緣捧起冠軍獎盃。

馬刺球星雲班耶馬（左）率隊總決賽不敵紐約人無緣總冠軍。（Getty Images）

不過雲班耶馬所帶來的影響力，仍受到肯定，今天《NBA 2K27》就正式宣布，由他擔任封面人物，讓他成為自奧尼爾（Shaquille O'Neal）擔任《NBA 2K18》傳奇版封面後，首位登上《NBA 2K》系列封面的中鋒球員。

值得一提的是，這不僅是雲班耶馬職業生涯首次登上電玩遊戲封面，也是自《NBA 2K》系列於1999年推出以來，首位擔任封面的馬刺球員。

馬刺球星雲班耶馬。（Getty Images）

除了雲班耶馬擔任《NBA 2K27》標準版封面外，WNBA印第安納狂熱隊球星Caitlin Clark也獲選為豪華版（Deluxe Edition）封面人物、芝加哥公牛傳奇球星戴歷路斯（Derrick Rose）則將登上終極版（Ultra Edition）封面。

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