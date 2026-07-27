NBA｜熱火無意簽下前MVP韋斯保克　上賽季場均15分卻瀕臨失業

【籃球】身為曾9度入選NBA明星賽的老將，37歲的年度MVP球星韋斯保克（Russell Westbrook）在自由市場卻乏人問津，過去9年輾轉效力7隊的他，職業生涯恐邁向終點。



據記者Evan Sidery報導，韋斯保克極有可能在2026/27賽季開打時無球可打，上季韋斯保克以360萬美元（約2900萬港元）的老將底薪效力帝王，場均可得15.2分、5.4籃板與6.7助攻，三分命中率達33.8%，儘管仍有一定水準，但11月就要滿38歲的他已成各隊敬而遠之的對象。

韋斯保克效力雷霆時期於2016/17賽季奪下NBA常規賽MVP。（Getty Images）

原本巫師有可能網羅，但巫師先簽後換得到米度頓（Khris Middleton）後，目前已無意願簽下韋斯保克，而帝王也沒意願留人。連熱火原被傳有意引進韋斯保克補強控衛，然而一名NBA教練勸阻熱火主帥史普斯查（Erik Spoelstra）不要簽下韋斯保克，理由是韋斯保克在戰術體系「難以調教」，熱火可能會選擇其他目標。

韋斯保克球風向來狂放，過去依靠驚人的爆發力與速度彌補技術欠缺的弱點，然而，隨著年紀增長，缺點逐漸被放大，破壞戰術流暢、關鍵時刻離譜失誤與需要大量持球，都可能是他找不到新東家原因之一。

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