NBA｜勒邦占士加盟後76人奪冠賠率升至第三　預計帶動收益超20億

【籃球】41歲的NBA巨星勒邦占士（LeBron James）宣布轉會費城76人後，據《ESPN》記者Shams Charania報道，勒邦占士今天已與76人完成2年、800萬美元（約6300萬港元）的簽約程序，第2年為球員選項，並附帶15％的交易補償金。



勒邦占士（LeBron James）先前在社群發文解釋自己的考量，表示賽季結束時一度認為職業生涯即將落幕，「當時我並不打算對外宣布，我清楚自己需要時間認真思考，而且我幾乎認定那就是我最後一場比賽。」勒邦占士指出，經過數周深思熟慮，發現自己仍熱愛籃球運動，「我還有能力繼續奉獻」。

勒邦占士上賽季效力於洛杉磯湖人。（Getty Images）

勒邦占士強調這是個人生涯最後一次重大選擇：

這無關金錢，也不只為陪伴家人，到了現階段，我打球真正的追求是什麼？我依舊願意付出、堅持訓練、不斷磨練自己，我渴望競爭、渴望勝利，想再一次體驗奪總冠軍的滋味。

而勒邦占士與76人的合約也寫下多項紀錄，2026/27賽季他的年薪為387萬美元，相較於前一年在湖人的5263萬美元，降薪幅度達92％，成為NBA史上最大額度降薪。目前聯盟436名持有正式合約的球員，勒邦占士的薪資僅並列第289名，相較前一年在湖人年薪近5300萬美元，如今勒邦占士的收入，甚至低於聯盟絕大多數後備球員。

另據預測，勒邦占士的76人球衣將成為新賽季暢銷商品，加盟後首季預計可帶動超過2.5億美元（約20億港幣）的經濟收入。最新奪冠賠率顯示，76人已升至第3，位居馬刺和雷霆之後，成為奪冠第3大熱門。

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