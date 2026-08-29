NBA球星八村壘率日本男籃殺翻西亞　傳渡邊雄太有望回歸戰卡塔爾

【籃球】日本男籃今（28日）在世界盃資格賽最後階段的賽事，靠著八村壘一人狂砍29分，最終以106：78大勝沙特阿拉伯，值得一提的是，此戰因傷沒有被註冊的渡邊雄太，今天被隊友爆料，自己有機會在下一場回到主場的比賽復出。



為了爭取2027年世界盃正賽參賽資格，日本男籃今天展開最後階段的小組賽，首戰客場交手沙特阿拉伯，賽前處於4勝2敗的他們，沒有輸球的本錢，今天靠著NBA球星八村壘的大爆發，單場狂砍29分，最終以106：78拿下勝利。

日本男籃隊員賽後與未能到場的渡邊雄太撥打視頻電話。（IG@japan_basketball）

值得一提的是，日本隊這次本場雖然有八村壘、河村勇輝等旅外球星助陣，但是國家隊主力鋒線球員渡邊雄太卻因傷沒有隨隊，不過他在日本職籃千葉噴射機的隊友、前國家隊成員原修太，今天卻在擔任球評時向觀眾爆料一件事：「因為渡邊雄太告訴我『可以說』，所以我就把這件事告訴大家……」

原修太繼續說：

他目前正在跟球隊一起調整身體狀況，他自己有說，『下一場比賽搞不好就會出場……』。

日本男籃將於31日回到日本主場，和卡塔爾進行交手，換句話說，渡邊雄太有機會在這場比賽傷癒歸隊。

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