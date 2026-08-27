NBA｜勇士占美畢拿十字韌帶重傷康復神速　或提早在聖誕檔期復出

【NBA】金州勇士明星前鋒占美畢拿（Jimmy Butler）今年1月20日遭遇右膝前十字韌帶撕裂，原先預計最快於2026/27賽季季中回歸。不過，這位即將在9月年滿37歲的老將近期恢復進度順利，外媒透露，他甚至可能將與金塊的聖誕大戰視為復出目標，若恢復狀況理想，不排除提前重返賽場。



《舊金山標準報》記者Danny Emerman日前在《95.7 The Game》節目中透露，占美畢拿有意挑戰聖誕節復出，但最終仍得視復健進度而定。Danny Emerman 24日也在X表示，前十字韌帶傷勢通常需要9至12個月休養，占美畢拿目前才剛恢復場上訓練，因此現在判斷確切復出時間仍言之過早，預計復出期在聖誕節至明年3月之間。

占美畢拿上季在比賽中前十字韌帶撕裂，賽季報銷。（路透社）

占美畢拿上季因傷提前報銷前，為勇士出賽31場，交出場均20分、5.6籃板、4.9助攻及1.4偷波的全能表現，且他上場時勇士戰績達23勝15敗，缺陣時則僅14勝30敗，重要性不言而喻。勇士成功與普辛基斯（Kristaps Porzingis）續約，並以首輪第11順位選中蘭德保（Yaxel Lendeborg），在占美畢拿回歸前，後者預計將獲得更多上場機會。

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