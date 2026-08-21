NBA｜3年9700萬美元續約騎士！37歲夏登重返克利夫蘭再衝總冠軍
撰文：聯合早報
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【籃球】NBA前常規賽最有價值球員（MVP）夏登（James Harden）的經理人向ESPN透露，夏登已同意與克利夫蘭騎士簽署一份為期三年、總價值9700萬美元（約7.6億港元）的新合約。
即將在8月26日滿37歲的夏登，去季結束後拒絕了其合約中最後一年的球員選項，選擇成為自由球員。
夏登當時跳出合約的決定，曾為騎士隊在爭取超級球星勒邦占士（LeBron James）時提供更大的薪酬靈活空間，不過後者在效力洛杉磯湖人八年後，最終選擇加盟費城76人。
如今，夏登將重新回到這支他在今年2月通過洛杉磯快艇的交易中所加盟的球隊。
夏登在騎士的第一個季後賽之旅以苦澀告終，他們在東部決賽中遭紐約人4：0橫掃淘汰。
在加盟騎士後的26場常規賽中，夏登場均能貢獻20.5分和7.7次助攻；但在季後賽中表現有所下滑，場均得分降至19.2分，投籃命中率與三分命中率分別為41%和29.9%，同時還伴隨着場均4.7次的糟糕失誤。
作為11次入選全明星和三屆NBA得分王，夏登在2018年加冕MVP，也是迄今為止最後一名榮獲這個獎項的美國本土球員。
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