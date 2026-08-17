日本男籃2場熱身賽狂勝韓國49分　河村勇輝直言：目標已不在亞洲

【籃球】日本男籃為備戰世界盃資格賽第四階段賽事，上周末找來韓國國家隊進行2場友誼賽，結果2場比賽都以大比分擊敗對手，國家隊主控河村勇輝賽後直言，自己的目標已不再亞洲，而是放眼世界舞台。



日本男籃在本次的2場熱身賽迎來完全體，上季在NBA打球的八村壘及河村勇輝，都在這2場熱身賽現身球場，八村壘首戰上場23分鐘輕鬆拿下22分，不過第二場因調整身體狀況高掛免戰牌。

效力於美職籃（NBA）的河村勇輝和八村壘回歸日本男籃。（IG@japan_basketball）

至於河村勇輝，他在首場比賽僅打17分鐘，就以5成命中率拿下12分，另傳出6次助攻，到了第2場比賽，他火力全開，上場24分鐘拿下24分、6籃板、3助攻。

日本在首場比賽以88：68擊敗韓國，第二戰也是以29分差贏球，而在這兩場熱身賽結束後，緊接著就是世界盃資格賽的2場賽事，河村勇輝說：「我認為自己還能做得更多，也覺得自己可以為球隊打出更多貢獻，接下來面對本月的沙特阿拉伯以及卡塔爾比賽，我希望能一邊好好建立球隊的化學效應，一邊打出好的表現。」

日本在這2場比賽都以大比分擊敗對手，面對接下來的國際賽，河村勇輝也向球迷喊話：

我們的目標不只是贏下亞洲賽事，而是要在世界舞台上取勝，我要把今天來到現場的許多球迷，以及透過屏幕為我們加油的球迷們所給予的聲援化為力量，今後也會繼續努力。

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