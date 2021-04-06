【NCAA】用18年磨一劍的男人　態度決定高度　不信名牌的籃球哲學

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-06 20:30

NCAA冠軍戰今日上演，最終由貝勒大學（Baylor University）以86：70擊敗岡薩加大學（Gonzaga University），捧起冠軍寶座。 等待了兩年終一睹NCAA冠軍的風采，但對於貝勒大學登頂的喜悅是屬於115年的等待，對於教練史葛祖魯（Scott Drew），這寶座更是長達18年的考驗。

光看冠軍戰，貝勒大學的冠軍贏得輕易，開局11：1打出氣勢，其後一度拉開19分完上半場，為勝利奠定根基。

惟若然把時間鏈拉闊，貝勒大學的冠軍路卻滿佈關卡，而一直清理門前沙石的就教練史葛祖魯。

貝勒大學（Baylor University）取下學校籃球隊創立115年來首個NCAA籃球冠軍。（美聯社）

18年前貝勒大學連環爆出醜聞：球隊驚現隊友謀殺案、時任教練布里斯（Dave Bliss）嚴重違反專業操守（違規招生、違規支付學費，提供酒精及大麻給球員）、球員販毒湧現……一切一切導致內部失控，貝勒大學男籃亦因而解散。

教練史葛18年前接過貝勒大學總教練一職。（網上圖片）

籃球隊一度解散 絕望中重生

然而就在校隊的絕望中，教練史葛出現並接手面前一片殘破瓦礫。那時候只有32歲的史葛，教學理念有點含糊。起用密不透風防守？上任前3年他總計只能拿下21勝。以明星陣容對抗？2010年他試過招收一班美國高中籃球尖子，奈何一眾天份球員沒有展現該有的努力。

「那段時期影響我很多，畢竟我們都渴望肯定，而不是迎來批評。」林林總總的質疑，卻喚起史葛的教學初心：讓無名球員被看見。

【對手岡薩加4強驚天絕殺一刻】（按圖放大）

史葛的教學理念吸引一群別人看不上的球員前來。（Getty Images）

專揀豪門棄將

史葛及後招攬一群別人看不上的球員，低調但強悍，包含現今NBA球員艾希（Quincy Acy）、萊斯奧尼爾（Royce O’Neale）、普林斯（Taurean Prince）。

然而有「收生遊戲」潛規則的NCAA裏突然有人背道而行，質疑、嘲諷依然不斷，史葛對此亦曾解釋做法：「就像我們前控球後衛積遜（Pierre Jackson），高中後被球評為零星球員，我搞不懂『零』的概念，打過球的不就是至少也配有一顆星評價嗎？但我不在乎這些，因為特質和態度才是決定成功的關鍵。」

NCAA決賽精華片段：

主控畢拿（Jared Butler）實而不華，並取下賽事最佳球員榮譽。（Getty Images）

這份對態度的執着、對努力的真誠亦深深打動一批被名牌大學放棄的球員，史葛的「不信名牌哲學」也逐漸變成貝勒男籃文化，更是不起眼球員自力更生的希望。

不過球員要完全信服史葛亦要一點勇氣，皆因這名教頭的實戰理念為堅韌的團隊防守。球員入隊不要奢望有五花八門的進攻訓練，蹲下來做橫移步、輪換防守、對抗性練習才是貝勒男籃的日常，講究團體防守齊上齊落，球員也得甘心不會擁有亮麗個人數據。

「特質和態度才是決定成功的關鍵。」（Getty Images）

不要問只要信，史葛的球員未有一個棄學或離隊，去年受疫情影響NCAA擱置，他們再用一年時間練兵。

轉眼365日，隊員達維安米曹（Davion Mitchell）變成全美大學最佳後衛之一，主力控衛查尼畢拿（Jared Butler）取下賽事最佳球員榮譽，貝勒男籃由劣質學所蛻變NCAA王者。

史葛強調教練任務從不是招生，反之是啟發球員讓他們成長。（美聯社）

「加倍努力才有奇蹟」

「未能招生順利就不能取勝，那不是招生出現問題，是執教能力有誤」，史葛強調教練任務從不是招生，反而是啟發球員讓他們成長。「有信心的明星球員，一定會對自己很有自信，想處理每個關鍵球、當英雄，但這種奇蹟不會每天上演；我們很特別，因為相信只有加倍努力才有可能展現奇蹟。」

未能打入NCAA的籃球神童：（按圖放大）