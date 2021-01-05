【籃球熱話】NCAA勒令須戴口罩作賽　球員「下有對策」毋懼侷促

香港本地籃球賽事整年於「延期、取消、復賽」輪迴，至今前景依然黯淡。最近一次（2020年11月）籃球總會的聲明提及「若戴口罩做運動，部份二氧化碳積聚在口罩內，令人不斷吸入二氧化碳，頭暈的風險增加」，故此工商盃再度延期；惟在今日的美國大學NCAA球賽中，出現戴口罩比賽一幕。

原定去年未11月重開的工商盃最終再度延期，理由為因應港府當時規定室內運動亦須戴口罩，籃總擔心球員呼出二氧化碳積聚口罩內，會增加頭暈風險，故決定押後比賽亦是無奈決定。

在NCAA波士頓大學作客聖十字學員賽事中，波士頓大學球員均戴上口罩。（影片截圖）

籃總的憂慮亦可理解，畢竟籃球為對抗性運動，戴上口罩作賽或令球員感侷促，更有可能導致呼吸困難。惟在疫情更為嚴重的美國，大學比賽中卻嘗試了球員戴口罩打球。

在NCAA波士頓大學作客聖十字學員賽事中，前者球員均戴上口罩，縱使最終取下勝利，但從影片中亦可見球員打得相當吃力，賽事進行未到一半波士頓大學球員已不禁把口罩拉低。

戴口罩比賽可見打得相當吃力，球員忍不住把口罩拉到鼻子下面。（影片截圖）

雙方明日再次碰頭，惟作賽地點在屬於疫情更高警戒級別的波士頓大學園區內舉行，聯盟規定雙方均要戴上口罩。

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