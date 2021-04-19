NBA｜杜蘭特上陣4分鐘又受傷　熱火中鋒0秒絕殺「贈興」（有片）

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-19 15:51

NBA常規賽，籃網在今日107：109不敵熱火一戰中「賠了夫人又折兵」。兩周前才復出的杜蘭特（Kevin Durant）首節受傷再次退下火線，賽事最後更由熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo）0秒絕殺，籃網慘遭「雙重攻擊」。

熱火今日有占美畢拿（Jimmy Butler）右腳踝受傷缺陣，艾迪巴約因此擔起得分責任。這名中鋒不負眾望，整場攻入21分、15籃板及5助攻，在賽事尾段他更挺身而出。

艾迪巴約完成一記0秒絕殺，熱火終以2分氣走籃網。（美聯社）

雙方戰至最後43秒107平手，籃網先有進攻機會，奈何K艾榮（Kyrie Irving）三分失手，熱火擁有最後一擊的主導權。

20.7秒最後一擊機會，艾迪巴約在三分線45度角起動，並單打突破在中距離跳投得手，完成一記0秒絕殺，熱火終以2分氣走籃網。

在占美畢拿（Jimmy Butler）右腳踝受傷缺陣下，艾迪巴約擔起得分責任並不負眾望。（美聯社）

艾迪巴約0秒絕殺：

事實籃網今日單靠K艾榮的20分及9助攻難以彌補夏登（James Harden）缺陣的戰力，雪上加霜的是，兩周前才復出杜蘭特在首節最後7分57秒，上籃期間左膝碰到熱火前鋒阿里沙（Trevor Ariza））膝蓋，其後杜蘭特按着左大腿黯然離場。

K艾榮今日攻入20分及9助攻。（美聯社）

杜蘭特今日上陣4分鐘，就因傷退下火線。（路透社）

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

+ 7 + 7 + 7

賽後籃網總教練拿殊（Steve Nash）稱，現階段未知杜蘭特傷勢有多嚴重，「他表現得很痛，不知道具體有多嚴重，他明天早上會接受評估，一切要根據他明早的感覺，球隊才能決定是否需要他接受大腿掃描。」

NBA專家Bobby Marks提出今季傷及ACL數字比往年高：