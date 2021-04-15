NBA︱當錫求其一拋變「神之三分」　占士都讚嘆：你是認真的嗎？

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-15 16:36

籃球場永遠會發生神奇的事。 NBA賽場繼讓人眼前一亮的「Logo Shot」，三分球愈射愈遠後，如今連三分「Floater」都出現了。 當錫（Luka Doncic）今日（15日）對戰灰熊時，以失平衡「Floater」三分絕殺，帶領獨行俠以114：113逆轉勝灰熊。

這一戰對兩隊來說都相當重要，獨行俠贏得今場後總算穩住了第七名的位置，也和灰熊的勝差拉開至2.5場，愈來愈接近第六名的拓荒者。

當錫誇張的三分拋投絕殺。（AP）

全隊都相當興奮。（AP）

兩隊對壘比數一度咬緊，尤其是當錫上半場失魂，只得4分，全靠隊友挺身撐住。經過中場休息後，當錫重新振作轟入14分，但時光不留人，第三節獨行俠仍落後6分。

比賽末段當錫全力抵擋領先的灰熊，在重要關頭射入三分追剩2分之差，剛好灰熊後衛艾倫（Grayson Allen）兩罰全失，讓比賽尾聲成為高潮所在。

神奇的一球為球隊帶來勝利。（AP）

當錫「神之三分」 占士也驚嘆

時間只剩下1.8秒，獨行俠順利將球交給當錫。在對手夾擊下，當錫彎起身保護球，他在45度角向前傾兼失平衡之下強行起手，彷似「求其」在三分線外一拋擲向籃框，一記看似漫不經心的拋投，卻神奇地「穿針」射進三分。

經再三確認後，判定當錫沒有踩到三分線，神奇一擊奏效，帶領獨行俠114：113險勝。當錫20射10中，得29分、9助攻、5籃板助獨行俠擊退灰熊，賽後連當錫自己都不禁讚嘆：「What a game」，並引來「大帝」勒邦占士關注，在Twitter發文問他：「嘩嘩嘩！Luka，你不是認真的吧？」

幸好當錫下半場回魂。（AP）

全場精華：

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