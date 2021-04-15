【NBA】居里3節狂轟42分未夠喉　還想落場被卡爾教練成功抄截

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-15 15:46

30分鐘內射入11球三分，第三節單節25分，收工！ 繼打破一代名將張伯倫（Wilt Chamberlain）的勇士隊個人得分紀錄後，居里（Stephen Curry）乘勢延續近日火熱手感，率勇士以147：109擊敗雷霆，取得三連勝。

勇士上半場全隊轟入13球三分，氣勢如虹，半場已大幅拋離75：54，與雷霆拉開21分差距；第三節如入無人之境，全隊23射17中，其中三分球12射9中，進一步將領先優勢擴大至42分，大勝雷霆已經是意料中事。

任何教練此時也會收起一班主力，讓他們好好休息，怎料勇士教練卡爾（Steve Kerr）卻遇上意想不到一幕。

33歲的咖喱叔。（Getty Images）

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勇士主將居里在第三節狂轟25分後，勇士單節打出50分，休息過後他還想繼續上場，剛起身準備靜悄悄入替，卻被主帥卡爾一手摟着推回後備席上，場面逗趣。卡爾教練更蹺埋雙手站在居里旁邊，以防愛將再次偷偷落場。

作為一位33歲的老將，體力也是成本，今場收獲42分、8助攻、6籃板和0失誤，即使只打三節球隊已足夠大勝有餘，因此卡爾決心將居里收起。

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卡爾力阻居里上陣連環圖：

近八場的表現仍處巔峰。（AP）

眾所週知，居里前場剛射入53分，狀態好得嚇人，但其實近八場的數據都值得一提：

+ 2 + 2 + 2

這是居里連續第八場攻入30＋，也是生涯第200場30＋。33歲，表現仍然保持在高峰，MVP還有沒有機會？

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