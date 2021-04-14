NBA｜金塊梅利證實提早「收咧」　受傷一幕讓人想起戴歷路斯

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-14 15:40

居里（Stephen Curry）昨日寫下歷史，惟在勇士滿滿慶祝氣氛間，卻出現小插曲。 金塊主將梅利（Jamal Murray）在一次快攻上籃中扭傷左腳倒地，診斷為左膝前十字韌帶撕裂，將會無限期缺賽。

昨日（13日）勇士對金塊，目光自然落在將打破張伯倫（Wilt Chamberlain）紀錄的居里身上，但是比賽末段卻出現讓居里也開心不起來的情況。最後50秒，梅利持球快攻左腳踏出第一步時過度向外扭，因此在起跳後就馬上倒地，抱住左膝表現得相當痛苦。

在一次快攻後扭傷倒地不起。（AP）

金塊今日宣布梅利左膝前十字韌帶撕裂，將要無限期休戰，對於近日狀態大勇，劍指西岸冠軍的金塊來說，無疑是一大阻礙和打擊。

薪酬大漲的梅利，5年1億7000萬能效力至2025年，在球隊中與祖傑（Nikola Jokic）連線，在控球後衛的位置提供穩定的後場火力，去季更在季後賽場均交出26.5分、4.8籃板、6.6助攻，命中率更高達50.5%。首輪對上強敵爵士，無阻他打出兩仗50分、一仗42分，成為史上第6位季後賽連三場攻入40分以上的球員。

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

+ 7 + 7 + 7

昨天的主角原本是打破紀錄的居里。（Getty Images）

現時金塊戰績34勝20負，位居西岸第四，更一度取得8連勝，打入季後賽可算是沒有難度。西岸強權如湖人、快艇都停濟不前的時候，金塊有祖傑和梅利，季中加碼買入艾朗哥頓（Aaron Gordon）加上有明顯進步的波特（Michael Porter Jr.），本來有能力「搏一鋪」，但現在少了一大火力看來首要工作是重整軍心。

NBA專家Bobby Marks提出今季傷及ACL數字比往年高：

梅利在末段扭傷，堅持自己走出場。（GettyI mages）

「我愛我球隊的所有球員，痛恨看到有人因傷病倒下；梅利對我們來說極度重要，我知道他現在一定感覺很受傷，我也一樣。」金塊主帥馬龍（Mike Malone）提到，接下來必然是對金塊的挑戰。然而主角梅利在消息公布後，把一張又一張的「受傷證明」上載到IG的限時動態，並寫上：「我要把這些儲下來，好讓記得自己曾置身這處。」