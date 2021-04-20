【NBA】最後12分鐘狂轟17分　祖傑治一人挺起金塊　MVP高唱入雲

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-04-20 19:07

正當全世界就梅利（Jamal Murray）的重傷而憂心之際，祖傑治（Nikola Jokic）以「恐怖數據」證明，他完全有力成為挺起金塊的領袖。 金塊今日在雙加時的苦戰下，終以139：137險勝灰熊，當中祖傑治貢獻47分、15籃板及8助攻，證明了自己是當今NBA的第一中鋒。

NBA常規賽進入倒數一個月，最有價值球員獎項也變得白熱化，大熱之一、金塊中鋒祖傑治繼續大放異彩。

祖傑治今日貢獻47分、15籃板及8助攻，證明了自己是當今NBA的第一中鋒。（美聯社）

在梅利前十字韌帶斷裂提早「收咧」下，祖傑治連番挺身而出拯救了球隊，今日在雙加時險勝灰熊的一戰中更造出上陣45分鐘，31次起手命投20次，47分、15籃板及8助攻。

祖傑治的打法不如其他超級巨星般亮麗，惟只要在關鍵時刻發揮作用，實而不華就是最強武器。就如他今日在首個OT時，中距離、籃下勾手均得手，送出4分、1籃板及1助攻的數據，助球隊扳平至第2個OT。

祖傑治在賽事最後12分鐘，貢獻出17分、3個籃板和4個助攻。（美聯社）

其後祖傑治可謂以一己之力統治尾段賽事，對位的灰熊提爾曼（Xavier Tillman）完全抵抗不了，前者連環勾手命中並在第2個OT中狂轟9分加上第4節最後時刻，這場賽事最後12分鐘，他共拿得17分、3個籃板和4個助攻。

祖傑、艾比迪以外 10個你要留意的中鋒：

+ 4 + 4 + 4

灰熊的莫蘭特（Ja Morant）也貢獻36分、8籃板及12個助攻。（美聯社）

其實灰熊的莫蘭特（Ja Morant）也貢獻36分、8籃板及12個助攻，奈何不敵祖傑治帶領下、6人得分上雙的金塊。祖傑治賽後表示滿意自己表現，但仍有美中不足的地方：「今晚我有好表現，得了很多分，但有兩個很簡單可以修正回來的愚蠢失誤。」值得一提，祖傑治今日所造出的數據也是自1996年「大夢」奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）後，首個單場取得「47+15+8」的中鋒，看來今季MVP花落誰家呼之欲出。

祖傑治是自1996年奧拉祖雲後，首個單場取得「47+15+8」的中鋒。（美聯社）

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