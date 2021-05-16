鄧肯史上最多話一次　普波域治引領島民少年晉名人堂的奇幻旅程

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-16 16:50

2020年Naismith籃球名人堂，已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）、馬刺傳奇中鋒鄧肯（Tim Duncan）以及「狼王」加尼特（Kevin Garnett）一同獲加冕，向來少說話、多做事的鄧肯在演說中發揮冷面笑匠本色，先後調侃「大師兄」大衛羅賓遜（David Robinson）和恩師馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）。

原定2020年8月舉行的籃球名人堂典禮，因疫情未受控而被迫取消，今年終於順利補辦。躋身名人堂的籃球界頂尖人物周末在傳媒晚宴先接過並穿上名人堂贈予的紀念外套，美國時間周六晚上再上台發表入選感言。

首次出場的加尼特，熱情發揮他的搞笑本色，強調率先出場是「我自己爭取回來的，我想羅素（Bill Russell）看到這一幕，為免他已睡覺，所以我搶先出場。」

令鄧肯比踏上賽場更緊張的事——公開講話。（Getty Images）

比起口水多過浪花的加尼特，鄧肯笑中帶淚的演說更具看頭。他曾表示「入選名人堂等於球員旅程終點」，效力馬刺19個年頭，是建立馬刺王朝有功的「One Club Man」。為人低調的他，今次要在眾人面前演講，他直言是這輩子最緊張的時候，但甫上台就先開引薦人兼大師兄「海軍上將」大衛羅賓遜的玩笑。

「別人問我他影響我什麼？但我一樣也不記得。」鄧肯引來哄堂大笑之後，才認真提起大衛羅賓遜沒有告訴他要怎樣做，而是身體力行，用表現和態度的影響自己。

甫上台就先開引薦人2009年名人堂大衛羅賓遜 （David Robinson）的玩笑。（Getty Images）

他不忘感謝高比拜仁和加尼特兩位多年惺惺相惜的對手，「和你們一起競爭，讓我成為最好的自己」，鄧肯緊接提起父母，又在搞笑：「他們加起來是零籃球知識⋯⋯」又一次引來台下一陣大笑。

他隨後感性的說，「不過他們指導我關於比賽較任何人都多，教我要成為最好的，我能在這裏也是因為他們。」

島民少年的奇幻旅程

提起家人，鄧肯一度哽咽，因為媽媽早在他14歲那年離世，姐姐Tricia挺身成肩負母親的角色。他自幼在位於加勒比海的美屬處女島長大，家有兩姊一兄，其中二姐Tricia曾代表美屬處女島參加1988漢城奧運游泳比賽，鄧肯亦努力習泳，希望跟姐姐一樣成為奧運泳手，目標出戰1992巴塞隆拿奧運。

不幸的是，1989年一場風暴吹毀當地唯一標準奧運泳池，鄧肯被迫要在海上練習，他十分害怕鯊魚，令他對游泳的熱情減退，加上母親離世的打擊，使他無心再游泳，並在姐夫的支持下慢慢轉打籃球，在居住的島上參加不同比賽。鄧肯忍住淚水講述自己在美屬處女島上遇過的教練、人和事，才能成就如今的他。

之後他說起席上兩位馬刺好隊友柏加（Tony Parker）和真路比利（Manu Ginobili），表示自己已經急不及待見到他們站上名人堂的舞台，同時又打趣說道：「到時可別讓我當引薦人。」

並肩19年，當然要將普波域治壓軸出場。（Getty Images）

跟他並肩作戰多年的還有馬刺主帥普波域治，鄧肯先調侃說：「我不想提他，因為提他他會生氣，對不起教練。」

當時普波域治坐在最前排的中間，鄧肯說起初入選馬刺的經歷：「你在我選中後出現在我家，來到島上，和我朋友和家人坐在一起，和我爸聊了天，我以為這是正常的事，但並非如此。」由聖安東尼奧到美屬處女島，未計車程，單是飛往當地已需5小時，「感謝你指導我所有籃球上的事，教會我的遠不止籃球，還有世界發生的一切，你是我見過最好的人。」

鄧肯感激沿路相隨的所有人成就今天的自己，普波域治當然佔重要位置。（Getty Images）

鄧肯退役後，一度成為普波域治身邊的馬刺助教。（Getty Images）

鄧肯最後以「超現實的旅程」作為演講和球員生涯的總結，也感激沿路相隨的所有人成就今天的自己。

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