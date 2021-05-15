高比女兒代父穿起名人堂外套　全場高呼Kobe　「狼王」加尼特神傷

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-05-15 16:01

2020年Naismith籃球名人堂將於美國時間周六晚上進行頒授儀式，在正式頒獎禮前一晚的傳媒晚宴上，美國籃球界人士雲集，為今年正式躋身名人堂的已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）、「狼王」加尼特（Kevin Garnett）和馬刺名宿鄧肯（Tim Duncan）等名將祝賀。令人遺憾的是本屆最耀眼明星高比無法到場，他的妻子Vanessa Bryant代替他發表了一份簡短聲明，感謝了名人堂頒發的榮譽。

席間幾位今年躋身名人堂的籃球界頂尖人物，都上台接過並穿上名人堂贈與的紀念外套，高比的那一件由其長女Natalia代表接受，當Vanessa將與籃球同色的外套披在Natalia身上的一刻，在座所有人都起立鼓掌，並爆發出一陣陣「Kobe」的吶喊，場面感人。隨後，Natalia代表爸爸與他昔日幾位「叔叔」戰友鄧肯和加尼特等一眾獲獎者大合照，雖然高比不在場，但畫面亦令人感圓滿。

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高比妻子Vanessa Bryant將外套披在女兒Natalia身上的一刻，在座所有人都起立鼓掌。（美聯社）

Natalia接過父親的外套一刻，全場起哄：

Vanessa Bryant receives Kobe Bryant’s Hall of Fame jacket and ring as he is honored at the 2020 @Hoophall of Fame awards ceremony with Tim Duncan and Kevin Garnett on stage. 💜💛 #HallOfFame #ClassOf2020 #MambaForever pic.twitter.com/hCSbURc3fS — Francesco Palumbo (@FP426) May 15, 2021

Natalia代父親披上名人堂外套，站在鄧肯和柏加兩位高比昔日戰友旁，表現大方得體。（美聯社）

生於2003年的Natalia，出生時彷彿見證了爸爸高比從低谷走上巔峰的歷程，也見證了無數個高比生涯的里程碑時刻，包括2004年續約湖人、2006年81分一役，2008的常規賽MVP和奧運奪金，以及2009和2010年的總冠軍。

Natalia代表爸爸與他昔日幾位「叔叔」戰友鄧肯和加尼特等一眾獲獎者大合照，畫面亦令人感圓滿。（美聯社）

與爸爸一同罹難的妹妹Gigi不同，Natalia不打籃球，反而將身高優勢放在排球上。當然她與高比亦父亦友無所不談。今年年初，她18歲生日時更與經理人公司簽約成為了一名兼職模特兒。不久前她更獲名校南加州大學取錄。

高比的名人堂入主儀式，將由「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）擔任引薦人，並陪伴Vanessa在典禮上代表高比致辭。

加尼特在兩名女兒 Kavalli（左）與Kapri陪同下穿起名人堂外套。（美聯社）

另一位同場的今屆名人堂入圍者、永遠的「狼王」加尼特則表現感觸，稱這將會是傷感的一天，坦言為無法與高比同場感難過。加尼特表示：「高比不在場每個人也有點傷感，他在籃球界地位舉足輕重。我認為高比創造了自己的獨創性，鄧肯也是一樣，不論在運動員方面，還是做人，他們都是獨一無二的。」

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加尼特職業生涯唯一一隻冠軍指環，是2008年決賽擊敗高比在陣的湖人取得。（美聯社）

加尼特續指，「我非常榮幸能和這兩位球星一起入選，但是Kobe不能出席，對每個人來說都很傷感。事實上，我們3人一直在激勵彼此，無論是獎項、明星賽、對戰、冠軍指環，我們都竭盡全力，為了一起進入名人堂。」

鄧肯由好兄弟柏加陪同上台接過外套。（美聯社）

當年曾與加尼特一起取得總冠軍、現時在76人領軍的李華士教練（Doc Rivers）亦表示：「這可能是有史以來最偉大的名人堂。」李華士特別點評了鄧肯：「我認為鄧肯是籃球史上最被低估的超級巨星，對於他來說，這是一個非常合適的時機入選名人堂，因為他光芒會被掩蓋一些，大家可能會關注更多高比及米高佐敦，這可能正是鄧肯想要的。」

鄧肯職業生涯同樣取得5隻冠軍指環，與高比相輝映。（美聯社）

李華士又指，米高佐敦以高比引薦人身份上台演講也值得關注，「無論什麼時候MJ說話都很重要，因為他很少說話。」

加尼特、鄧肯和高比其實只是今年其中三位進入名人堂的人物，他們生涯一共累積48場明星賽出賽，合共奪得11座NBA總冠軍，3位都是首度提名就入選名人堂的傳奇球星。除三大巨星外，2020名人堂尚有6人入選，包括兩奪NBA總冠軍的教練湯贊奴域（Rudy Tomjanovich），10次入選明星賽、4奪奧運金牌的WNBA名將 Tamika Catchings，4奪全美最佳教練的NCAA名帥Eddie Sutton，3奪NCAA全國冠軍的名帥Kim Mulkey，5奪Division II全美最佳教練的Barbara Stevens，以及長年擔任國際籃球協會（FIBA）高職的Patrick Baumann。

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