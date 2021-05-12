米高佐敦公開與高比最後對話　擔心名人堂當日再度痛哭︱籃球熱話

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-12 12:23

要來的始終要來。說的是因環球新冠疫情取消，改在今年5月14至16日舉行的2020 NBA名人堂加冕儀式。米高佐敦將會為去年初逝世的高比拜仁引薦，一代「籃球之神」也為此而緊張不已，擔心自己再次失禮，當眾泣不成聲。 超過一年時間，MJ跟大家一樣依然深深思念高比，常常重溫他們之間的最後訊息對話。今天他跟大家分享對話內容，讓整個籃球大家庭一起繼續療傷。

米高佐敦是籃球場上所向披靡的戰神，為勝利不惜一切，甚至冷酷無情，直到他退休後，2009年入選名人堂發表演說時熱淚盈眶一幕。哭泣的佐敦（Crying Jordan）之後被製作成改圖並廣泛流傳，讓世人驚覺他人性一面。

他的人性一面，其實不止於此。ESPN記者Jackie MacMullan報道，MJ電話中仍保留着他跟高比拜仁交談的最後訊息，並且會不時拿出來重溫，反反覆覆睇完一次又一次。

去年2月米高佐敦在高比拜仁追思會上，再次淚流滿面。（Getty Images）

誰跟高比一起入選名人堂？（按圖放大）：

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曾擔心再次泣不成聲

高比和13歲女兒Gianna在直升機意外中離世至今接近16個月，Jackie MacMullan寫道，佐敦至今提起高比，依然會觸動得停頓下來。還記得去年2月在高比的追思會中，上台發言的MJ淚流滿面，他當時開玩笑說，「我已跟太太講我不能去（高比追思會），因為我不想未來3、4年不斷在網上看到它（新的Crying Jordan Meme）。」

時隔一年多，會否好一點？「最初我感到有點緊張，不過我後來想通了，為一個我深愛的人流露情感，沒有什麼好緊張。」佐敦稱，「那是我人性的一面，人們習慣忘記我也有這一面。」

重溫：【Kobe追思會】米高佐敦痛哭致辭 緬懷與高比的兄弟情

公牛時期的米高佐敦與剛加入NBA的高比拜仁對陣。（路透社）

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與高比的最後對話

高比拜仁2020年1月26日離世，佐敦跟他最後一次傳訊息，是2019年12月8日中午。

高比先發訊息稱：「這款龍舌蘭酒真是出色（This tequila is awesome）。」他指的是佐敦有份投資的高級龍舌蘭酒 Cincoro Tequila，這款酒推出時，MJ立即送一支給他疼愛的弟弟。

佐敦回覆，「我的兄弟，多謝你。（Thank you, my brother）」

然後高比再傳：「是的，先生。你的家人安好嗎？（Yes, sir. Family good?）」

MJ再覆：「一切安好，你呢？（All good. Yours?）」

高比回應：「一切安好。（All good）」

佐敦回看到這兒微笑起來，說道：「他當時很投入去教Gigi（Gianna）打籃球，所以我想取笑他一下。」

佐敦的訊息是這樣的：「祝你有個愉快假期，希望很快可以跟你再聚。高比教練？？！（Happy holidays, and hope to catch up soon. Coach Kobe??! ）」 他笑着強調，「我加上那個笑到喊的表情符號。」

高比不以為忤，回覆道：「呀，你也是呢（Ah, back at you, man.）。喂教練，我現在坐在後備席，我們完全摧毀這隊波，45：8。（Hey, coach, I'm sitting on the bench right now, and we're blowing this team out. 45-8.）」

【24個我們不能忘掉的Kobe時刻】（按圖進入）

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這段有點無聊又有點搞笑的閒話家常，佐敦視若家珍，「我很喜歡那些訊息，因為它們盡顯高比充滿好勝一面。」高比在這段對話11日後正式獲提名入名人堂，並在49日後身亡。

「高比就是有這種魅力；我身體的一部分已經死去，你們也有一部分已隨他而去。」MJ去年在高比追思會上，以這句話結束他的精彩分享，令人期待今個星期六（香港時間周日凌晨），他引薦高比入名人堂時，會分享更多他與高比之間在籃球場內外的點滴。

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