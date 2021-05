米高佐敦公開與高比最後對話　擔心名人堂當日再度痛哭︱籃球熱話

撰文: 吳慕兒 最後更新日期: 2021-05-12 12:23

要來的始終要來。說的是因環球新冠疫情取消,改在今年5月14至16日舉行的2020 NBA名人堂加冕儀式。米高佐敦將會為去年初逝世的高比拜仁引薦,一代「籃球之神」也為此而緊張不已,擔心自己再次失禮,當眾泣不成聲。 超過一年時間,MJ跟大家一樣依然深深思念高比,常常重溫他們之間的最後訊息對話。今天他跟大家分享對話內容,讓整個籃球大家庭一起繼續療傷。

米高佐敦是籃球場上所向披靡的戰神,為勝利不惜一切,甚至冷酷無情,直到他退休後,2009年入選名人堂發表演說時熱淚盈眶一幕。哭泣的佐敦(Crying Jordan)之後被製作成改圖並廣泛流傳,讓世人驚覺他人性一面。

他的人性一面,其實不止於此。ESPN記者Jackie MacMullan報道,MJ電話中仍保留着他跟高比拜仁交談的最後訊息,並且會不時拿出來重溫,反反覆覆睇完一次又一次。

去年2月米高佐敦在高比拜仁追思會上,再次淚流滿面。(Getty Images)

曾擔心再次泣不成聲

高比和13歲女兒Gianna在直升機意外中離世至今接近16個月,Jackie MacMullan寫道,佐敦至今提起高比,依然會觸動得停頓下來。還記得去年2月在高比的追思會中,上台發言的MJ淚流滿面,他當時開玩笑說,「我已跟太太講我不能去(高比追思會),因為我不想未來3、4年不斷在網上看到它(新的Crying Jordan Meme)。」

時隔一年多,會否好一點?「最初我感到有點緊張,不過我後來想通了,為一個我深愛的人流露情感,沒有什麼好緊張。」佐敦稱,「那是我人性的一面,人們習慣忘記我也有這一面。」

重溫:【Kobe追思會】米高佐敦痛哭致辭 緬懷與高比的兄弟情

公牛時期的米高佐敦與剛加入NBA的高比拜仁對陣。(路透社)

與高比的最後對話

高比拜仁2020年1月26日離世,佐敦跟他最後一次傳訊息,是2019年12月8日中午。

高比先發訊息稱:「這款龍舌蘭酒真是出色(This tequila is awesome)。」他指的是佐敦有份投資的高級龍舌蘭酒 Cincoro Tequila,這款酒推出時,MJ立即送一支給他疼愛的弟弟。

佐敦回覆,「我的兄弟,多謝你。(Thank you, my brother)」

然後高比再傳:「是的,先生。你的家人安好嗎?(Yes, sir. Family good?)」

MJ再覆:「一切安好,你呢?(All good. Yours?)」

高比回應:「一切安好。(All good)」

佐敦回看到這兒微笑起來,說道:「他當時很投入去教Gigi(Gianna)打籃球,所以我想取笑他一下。」

佐敦的訊息是這樣的:「祝你有個愉快假期,希望很快可以跟你再聚。高比教練??!(Happy holidays, and hope to catch up soon. Coach Kobe??! )」 他笑着強調,「我加上那個笑到喊的表情符號。」

高比不以為忤,回覆道:「呀,你也是呢(Ah, back at you, man.)。喂教練,我現在坐在後備席,我們完全摧毀這隊波,45:8。(Hey, coach, I'm sitting on the bench right now, and we're blowing this team out. 45-8.)」

這段有點無聊又有點搞笑的閒話家常,佐敦視若家珍,「我很喜歡那些訊息,因為它們盡顯高比充滿好勝一面。」高比在這段對話11日後正式獲提名入名人堂,並在49日後身亡。

「高比就是有這種魅力;我身體的一部分已經死去,你們也有一部分已隨他而去。」MJ去年在高比追思會上,以這句話結束他的精彩分享,令人期待今個星期六(香港時間周日凌晨),他引薦高比入名人堂時,會分享更多他與高比之間在籃球場內外的點滴。

