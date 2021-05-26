【NBA】違規出入夜店　普辛基斯被罰5萬美元　占士去派對就無事？

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-26 16:17

獨行俠今日以127：121擊敗快艇，錄得季後賽二連勝。大前鋒普辛基斯（Kristaps Porzingis）續有好表現，並攻入20分為球隊穩住勝局。 不過，這名大前鋒賽前卻迎來賽會50000美元的重罰，原因是他在夜店消遣，違反了聯盟的防疫規定。 此判罰隨即引來熱議，皆因上周參加了品牌推廣派對的勒邦占士亦疑似違反了防疫規定，但卻未有任何處罰。

據美媒報道，獨行俠普辛基斯在對戰快艇Game 1後光顧了洛杉磯當地的一家夜店，並違反了NBA的防疫規定。其後賽會向他發出50000美元的罰款，亦經醫學專家分析情況後決定普辛基斯毋須停賽，因此在今天的Game 2可繼續上陣。

普辛基斯因在夜店消遣，違反了聯盟的防疫規定，被罰50000美元。（美聯社）

普辛基斯被罰消息一出，很多球迷也不解，因為湖人的勒邦占士去周出席了一個品牌活動，當中更與名人Drake暢飲龍舌蘭酒。若根據聯盟規定的「禁止球員前往任何夜店、酒吧或相似場所」，占士確實違規。

獨行俠127：121擊敗快艇

NBA「大細超」？雙重標準？這一切的討論網上爆發。為一解球迷心中謎團，NBA則做出了回應：「我們理解大家或許會拿此事（普辛基斯）和別的球員違規事件包括勒邦占士狀況對比，事實上他們的情況非常不同。」

勒邦占士去周出席了一個品牌活動，若根據聯盟規定的「禁止球員前往任何夜店、酒吧或相似場所」，占士確實違規。（網上圖片）

NBA亦解釋占士只短暫出席了戶外活動，而此活動強制要求參加人士出示疫苗注射或檢測陰性證明，皆因未有向他發出判罰。誰是誰非，當事人勒邦佔士一於少理，他更在今天湖人作客太陽的Game 2繼續發揮穩定。這名球星上陣39分鐘共錄23分、9助攻及4籃板，加上安東尼戴維斯（Anthony Davis）狀態回勇，貢獻34分、10個籃板和7次助攻，最終湖人就以109：102擊敗太陽，場所追回1：1平手。

湖人109：102擊敗太陽

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