NBA｜走過湖人低潮曾失落總冠軍　卡拉臣奪最佳第六人：太瘋狂了

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-05-25 15:24

隨着季後賽展開，NBA亦陸續頒發賽季個人獎項，今日就率先宣布年度最佳第六人。 獎項最終由爵士後衛卡拉臣（Jordan Clarkson）奪得，賽會安排隊友兼落選者恩高斯（Joe Ingles）在直播中突擊頒發獎座，主角卡拉臣起初亦蒙在鼓裏。

NBA今日公布賽季最佳第六人得主，結果由卡拉臣以總分407分擊敗隊友恩高斯（272分）和「玫瑰」戴歷路斯（77分）當選，卡拉臣除了取下生涯首個最佳第六人獎項，也為爵士創了先河。

爵士後衛卡拉臣（Jordan Clarkson）奪得生涯首個NBA個人獎項。（爵士Facebook）

賽會的公布方式亦顯出心思，並安排卡拉臣及恩高斯接受《Inside The NBA》直播訪問。當主持人問道：「爵士史上有幾個最佳第六人？」，卡拉臣直言前無古人，惟恩高斯卻笑着回應「有，1個」。聽到隊友的答案，卡拉臣毫無頭緒一臉茫然，直至恩高斯指住他並拿出獎座，卡拉臣才恍然大悟。

賽會安排隊友兼落選者恩高斯（Joe Ingles）在直播中突擊頒發獎座。（爵士Facebook）

「對我來說，這簡直太瘋狂了」，本季錄得場均18.4分生涯新高的卡拉臣直言，回顧生涯感覺起起伏伏。

2014年於選秀會獲巫師選中，其後速速交易至湖人，在紫金兵團衰落時期的4年，他一直未有起色。轉會至騎士一年縱然踏足過NBA總決賽，但最終失望而回，騎士亦決定把卡拉臣變成球員交易籌碼。

卡拉臣今季數據：

最初幾年在洛杉磯，我只是在找回自我，試圖找到自己可帶來的影響力、能爲球隊帶來什麼。當我扮演這個角色（第六人）的時候，我接受並努力做。被騎士交易到爵士，第六人感覺強了，但每個人都要清楚自己的角色，知道自己在做什麼。 卡拉臣

當年在湖人起步的卡拉臣，有幸從高比拜仁身上學習。（Getty Images）

在爵士的卡拉臣脫胎換骨，今季場均18.4分數據更是在短短平均26.7分鐘內做到，打出生涯巔峰賽季的同時，爵士52勝20負的戰績也排名聯盟第一，十分高效。

Joe Ingles hands Jordan Clarkson the #KiaSixth Man of the Year trophy 🎶 pic.twitter.com/pamxUATDqb — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 24, 2021

有份角逐最佳第六人的恩高斯認為，後備上陣的影響力也不下於正選，而卡拉臣證明了這點：「他在後備席上的影響力是他應引以爲豪的，有時候當球員們坐在板凳上，我不確定他們的角色，或者他們是否被忽略了等等。但你要接受這一點，加上他的影響力......數據說明了一切。」

卡拉臣今季精華：

Sixth Man of the Year @JordanClarksons



Some of his best GMS

41 PTS (24 in 4th)

40 PTS (8 3PT) in 29 MINS

33 PTS (6 3PT) in 32 MINS

30 PTS (12/16 FG) in 24 MINS

23 PTS (9/13 FG) in 24 MINS

15 PTS, 9 AST in 20 MINSpic.twitter.com/BZqOAHrwP7 — Ballislife.com (@Ballislife) May 24, 2021

不過，卡拉臣在訪問最後也表達了自己更大的宏願：「我們要追求別的東西（總冠軍），有更遠的目標，這就是我們想要的。」

！西岸常規賽最終排名！（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

同場加映：【NBA中的有趣紋身】（按圖放大）