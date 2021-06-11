NBA季後賽｜米度頓及時回勇救公鹿　與字母哥合砍68分挫籃網

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-11 10:35

NBA季後賽東岸4強Game 3，公鹿返回主場不容再失，今仗「二佬」米度頓發威，獨取全場最高的35分，加上艾迪杜高普的33分，結果以86：83力克籃網，場數追至1：2落後，晉級形勢仍然有變數。

「字母哥」艾迪杜高普力戰籃網的豪華陣容，公鹿上仗慘被大炒接近40分，今場返回主場不容再失，倘若再有差池，場數落後0：3的話，屆時「神仙都難救」。

重溫首兩場戰情：

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即使夏登上仗養傷避戰，「字母哥」雙拳難敵四手，隊友必須挺身而出，公鹿才有一線生機。「二佬」米度頓（Khris Middleton）過去兩仗累積僅攻入30分，今仗表現脫胎換骨，首節已轟入15分，加上艾迪杜高普的15分，兩人包辦全隊的得分，加上籃網全員手感冰冷，公鹿一度最多領先21分。

籃網的布魯士布朗（Bruce Brown）次節獨取10分，領軍打出一段13：1的攻勢，收窄至僅2分落後，戰情隨即變得緊湊，換邊後兩軍緊咬在數分的差距。戰至第四節中段，兩軍打成76：76平手，米度頓愈射愈有，最後3分鐘拿下9分，加上盧比斯力阻K艾榮的鏟籃最後一擊，結果以86：83力克籃網，場數追成1：2較接近的紀錄。

以艾迪杜高普一人之力，擊敗籃網難過登天，幸好米度頓今仗及時回勇，拿下全場最高的35分及15個籃板，「字母哥」同樣錄得「雙雙」的33分及14個籃板。二人合共為公鹿取得68分，佔全隊接近8成得分。籃網方面，僅得3人得分上雙，其中杜蘭特及K艾榮分別攻入30分及22分。