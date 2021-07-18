NBA總決賽︱公鹿三星齊發力　卜克關鍵時刻失誤連累太陽落後2：3

「字母哥」領公鹿三連勝！NBA季後賽總決賽太陽對公鹿，來到關鍵的Game 5，比賽戰情峰迴路轉。

回師太陽主場，公鹿完成首節已落後16分，不料太陽竟浪費大好機會，被公鹿反超前並拋離比數，完場前猛力反撲幾乎得手之際，大將卜克一次失手令努力化為烏有，最終以119：123落敗，場數落後公鹿2：3。



場數曾領先2：0的太陽，兩場作客俱負被追成2：2，今仗回師主場，甫開賽眾將盡顯決心，首節即以37：21大幅拋離公鹿16分之多。

不料他們在第二節突然手緊，內外線同時瘋狂「炒粉」，反觀公鹿愈射愈順，單節轟入43分，半場反超前64：61。

「字母哥」艾迪杜高普帶領公鹿再勝一場，距離總冠軍只差一場。（Getty Images）

第三節公鹿持續勇勢，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和兩個好拍檔米度頓（Khris Middleton）和賀里迪（Jrue Holiday）頻頻在籃底和中距離得手，合力攻入36分。

太陽苟延殘喘之際，全靠卜克（Devin Booker）以鏟籃和中距離加上兩記罰球，單節得14分，不至被公鹿拉開太遠，以90：100落後10分進入最後一節。

太陽陣中老大哥基斯保羅在第四節發力，頻頻得手追近比數。（Getty Images）

第四節公鹿一度再領先到14分，太陽咬緊牙關逐分追上，今仗手感平平的老將基斯保羅（Chris Paul），關鍵時刻再次挺身而出，完場前3分16秒射入一記回魂三分，比數追近至110：117，帶動太陽一個個攻勢反撲。

太陽憑主場氣勢令公鹿接連失誤，包括「字母哥」兩罰全失，然後基斯保羅鏟籃再得兩分，一輪9：3的攻勢過後，太陽追至119：120，只落後一分。當時，仍有56.6秒時間，足以讓太陽後來居上。

賀里迪偷走卜克手中球，策動反擊領公鹿取得關鍵勝仗。（Getty Images）

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卜克的致命失誤

賀里迪射失後，完場前29.2秒太陽主將卜克搶得籃板，到前場轉守為攻。面對反超前黃金機會，他竟然猶豫了一下，皮球已迅即被賀里迪偷走。

賀里迪隨即發動反擊，一記妙絕的傳球與接應的「字母哥」來一記精彩的拆你屋（Alley-oop），期間更博得基斯保羅犯規。就算未能射入and 1一球，比數已拉開122：119，加上「字母哥」搶回籃板，太陽已如洩氣皮球，終以119：123再輸一場。他們在總決賽一度領先2：0場數的大好形勢下，連敗三仗，急轉直下陷入劣勢。

太陽又輸一場，基斯保羅和卜克離場時均十分失望。（美聯社）

卜克射入全場最高的40分，卻因一次失誤連累球隊輸波，對於那記失誤，他表示，「我嘗試起手射波，他（賀里迪）在我後方。我一轉身他已在那兒。」24歲的卜克屢次孭起全隊，今次失誤固然是他的責任，可是他當時面對的是兩度入選NBA最佳防守一隊的賀里迪。這個31歲經驗戰將老路縱橫，公鹿全靠他捉到路搶走卜克手中球，才能力保勝果。

賽後「字母哥」揚言：「還差一場，還差一場」，「我們必須繼續打出優秀的籃球。」他今仗攻入全隊最高的32分另加9籃板，米度頓也有29分進帳，賀里迪取得27分13助攻和3次偷球，包括全場最重要、完場前16.7秒從卜克手上搶走的一球。

NBA總決賽公鹿對太陽：

Game 4：字母哥獻關鍵封阻 米度頓砍40分領公鹿再挫太陽

Game 3：公鹿力阻太陽「叫糊」扳回一城 字母哥成史上第3人

Game 2：太陽灑三分雨再挫公鹿 字母哥轟42分也徒勞

Game 1：基斯保羅初戰總決賽演身價 字母哥復出公鹿仍負太陽

「字母哥」賽後高呼還差一場，他能否取得生涯首枚冠軍指環？（Getty Images）

▼▼▼美國隊男籃全員陣容▼▼▼

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【重溫Game 2精彩場面】