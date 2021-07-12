【NBA季後賽】公鹿力阻太陽「叫糊」扳回一城　字母哥成史上第3人

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-07-12 17:03

果然主場有特別的魔力？ NBA總冠軍戰第三場，一度被太陽牽着鼻子走，場數落後0：2的公鹿，今日（12日）回到主場馬上回魂，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）41分，率球隊大勝太陽120：100。

前兩場在太陽身上強取62分的字母哥，卻無力取勝，被太陽打出場數0：2，陷入危機。為免讓太陽順利「叫糊」，今場公鹿力追一場，其中字母哥全場攻入41分，交出13籃板。

為免讓太陽順利「叫糊」，今場公鹿力追一場。（Getty Images）

「我只是上場享受比賽，將自己放在對的位置上，有時控球，有時外線，有時為隊友掩護。」字母哥的帶領讓隊友們的有一定的發揮，例如控衛賀里迪（Jrue Holiday），全場攻入21分，更交出9次助攻和5個籃板，連字母哥也開腔認同他是球隊的領袖：「他是我們的領袖，我們的控衛，也是攻守的主力之一，我相信他。」

控衛賀里迪（Jrue Holiday），全場攻入21分，更交出9次助攻和5個籃板。（Getty Images）

相當謹慎的公鹿，上半場經已先佔優勢半場領先60：45，即使易邊後被太陽窮追猛打，卜克（Devin Booker）帶動下打出一波18：9的攻勢，公鹿也能靠賀里迪的4球三分和字母哥豪取16分重新拉開比數。最後公鹿以120：100「大炒」太陽20分，在第三場挽回顏面。

「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）41分，率球隊大勝太陽120：100。（Getty Images）

字母哥成史上第3人

上一場字母哥交出42分、12籃板和4助攻，今仗再打出41分、13籃板和6助攻，成為史上第3位在總冠軍賽連續兩場至少得到40分、並取得「雙雙」數據的球員，前兩位分別是2016年的占士（LeBron James）和2000年的奧尼爾（Shaquille O'Neal）。

另外，今場字母哥在內線12射入全中，成為繼2017年的占士和2004年的奧尼爾之後，25年以來總冠軍賽達成內線起手全中的第三人。

【現代NBA買少見少的內線巨星】（按圖放大）：