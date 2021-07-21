NBA總決賽︱「字母哥」神級表現領公鹿挫太陽　史上第2次贏總冠軍

公鹿史上第2次贏得NBA總冠軍！

在美國時間昨（20日）晚舉行的NBA總決賽第6場，在「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）大勇攻入50分下，公鹿以105：98主場擊敗太陽，連贏4場，總場數以4：2反勝太陽，捧走總冠軍！



字母哥初段封阻布力捷斯。（Getty Images）

字母哥今場很快入局，一開波已經上力，先封到布力捷斯（Mikal Bridges）的射波，之後跑上前場，接應隊友米度頓（Khris Middleton）的傳球，殺入籃底射入，為公鹿先開紀錄領先。這個攻勢是他今場表現的縮影，就是攻守兼備。

【今場字母哥各項數一覽（按圖放大）】

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公鹿首節表現佳，領先29：16，但之後太陽反撲，半場反先5分。兩隊在第3節分數拉鋸，直至第4節中後段，字母哥及米度頓輪番得分，為公鹿確立領先差距，最後以7分差距贏105：98。

公鹿贏冠軍，米度頓也功不可沒，今場攻入17分。（Getty Images）

字母哥攻入全場最高的50分，搶到14球籃板，並成功5次封阻。他是NBA史上第7個球員可以在總決賽轟入50分，之前兩次的是2018年的勒邦占士及1993年的米高佐敦。自NBA有紀錄封阻以來，艾迪杜高普成為首位可以在總決賽單場攻入40分以上、籃板10次以上及封阻達5次的球員。如果計所有季後賽的話，他是自2001年的奧尼爾之後，再造出以上數據的球員。

【賽後激動慶祝的字母哥】

艾迪杜高普賽後當選總決賽最有價值球員。在總決賽的6場系列賽中，他有3場造出40分以上及10次籃板以上的數據。26歲的字母哥獲獎無數，除了剛贏得總冠軍及總決賽最有價值球員，他之前已經贏過兩屆常規賽MVP、最佳防守球員、明星賽最有價值球員。

太陽的基斯保羅繼續無緣總冠軍。（Getty Images）

賽後，字母哥激動流淚。他說：「我很想多謝公鹿信任我，我都相信這支球隊。我很希望可以在密爾沃基與這班隊友完成這項成就，所以我很高興我們做得到。」

【字母哥賽後激動流淚片段】

Giannis is an NBA champion 🙌 pic.twitter.com/FzcokKGhW6 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 21, 2021

公鹿史上第2次贏得總冠軍，他們上次封王已經是1971年。公鹿在總決賽頭兩場作客太陽都輸波，但他們之後連贏4場反勝，成為史上第5支在NBA總決賽先落後場數0：2下贏得總冠軍；上次先輸0：2後連贏4場反勝奪冠軍的2006年的熱火。

重溫NBA總決賽公鹿對太陽：

Game 5：公鹿三星齊發力 卜克關鍵時刻失誤連累太陽落後2：3

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Game 4：字母哥獻關鍵封阻 米度頓砍40分領公鹿再挫太陽

Game 3：公鹿力阻太陽「叫糊」扳回一城 字母哥成史上第3人

Game 2：太陽灑三分雨再挫公鹿 字母哥轟42分也徒勞

【重溫Game 2精彩場面】

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Game 1：基斯保羅初戰總決賽演身價 字母哥復出公鹿仍負太陽

▼▼▼美國隊男籃全員陣容▼▼▼