NBA總決賽球評︱公鹿險境逆轉勝四大關鍵　太陽失冠只能怪自己

NBA總決賽公鹿再贏一場4：2後上封王，「字母哥」艾迪杜高普Game 6轟入50分演出身價，榮膺總決賽最有價值球員，不過公鹿這個時隔半世紀得來不易的總冠軍，功臣絕對不止他一個。

回顧整個系列賽戰情峰迴路轉，太陽領先2：0之時，公鹿看似命在旦夕，基斯保羅Game 3一次犯錯讓公鹿見生機，賀里迪Game 5從卜克手中一記偷球，更是改變總決賽走向的關鍵一刻。



NBA總決賽首兩仗，鳳凰城太陽乘主場之利連下兩城，氣勢一時無兩。公鹿主將「字母哥」艾迪杜高普過去多次在季後賽重要關頭失諸交臂，表現失望，如此劣勢之下，更令人產生公鹿大勢已去之感。

公鹿主將艾迪杜高普領軍奪總冠軍，獲選總決賽MVP。（Getty Images）

NBA總決賽︱「字母哥」神級表現領公鹿挫太陽 史上第2次贏總冠軍

可是他們並未放棄，追完一場又一場，公鹿之所以能夠一口氣連贏4場反勝封王，要數以下四大關鍵：

1. 字母哥Game 3挺身而出

Game 3公鹿重返主場，全場球迷打氣加持下，打出爭氣一仗。落後場數0：2，這仗絕對非勝不可，否則便會陷入難以翻身的0：3絕境。字母哥挺身而出內線頻頻出手得分，竟錄得內線12次起手全中的紀錄，成為繼2017年的占士和2004年的奧尼爾之後，25年以來總冠軍賽達成內線起手全中的第三人。

字母哥全場攻入41分，交出13籃板。公鹿順利以120：100擊敗太陽，場數追近至1：2，令一切尚未成為定局。

【字母哥Game 6 各項數一覽（按圖放大）】

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基斯保羅Game 4老貓燒鬚，關鍵時刻跣腳，太陽斷送追平的大好機會。（Getty Images）

2. 太陽Game 4自爆 基斯保羅燒鬚

太陽就算被追回一場，當時氣勢仍在，Game 4大部分時間領先，最後一節一度領先9分。比賽戰至最後兩分鐘，是全場的轉捩點，當時公鹿領先兩分，太陽雙將戴雲卜克與艾頓一次「拆你屋」配合，被「字母哥」捉到路，及時封阻艾頓的入樽。

太陽再接再厲，老將基斯保羅組織攻勢，時間餘下32.1秒時竟然老貓燒鬚，引球時「跣腳」失誤，斷送追平比數的大好機會，被公鹿「二哥」米度頓再取兩分奠定勝局。太陽眾將輪流自爆之下，以103：109再負一仗，被追成2：2，只能怪自己。

賀里迪這記偷球，改變整個總決賽走向。（Getty Images）

3. 賀里迪Game 5改變戰局的偷球

太陽由領先2：0，到被追成2：2，優勢盡失，Game 5回到主場，領先16分完成第一節，不料第二節起突然手緊被反超前。第四節公鹿一度領先到14分，太陽咬緊牙關逐分追上，完場前56.6秒當追至119：120只落後一分，足以後來居上。

完場前29.2秒太陽主將卜克搶得籃板，到前場轉守為攻。面對反超前黃金機會，他竟然猶豫了一下，皮球已迅即被賀里迪偷走。賀里迪隨即發動反擊，一記妙絕的傳球與接應的「字母哥」來一記精彩的拆你屋（Alley-oop），期間更博得基斯保羅犯規。就算未能射入and 1一球，比數已拉開122：119，加上「字母哥」搶回籃板，太陽已如洩氣皮球，終以119：123再輸一場。

雖說世事沒有如果，但假如不是兩次入選NBA防守一隊的賀里迪，關鍵一刻「捉到到」偷走卜克手中球，太陽大有機會組織攻勢反勝，公鹿落後2：3與領先3：2之間，分野如馬里亞納海溝那樣寬闊，注定成為名留千古的NBA總決賽「名場面」。太陽兩大主將基斯保羅和卜克，一個Game 4燒鬚，一個Game 5犯錯，似已注定時不我與。

▼Adele、占士齊捧場，Game ５圖輯 ▼

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4. 字母哥公鹿兩大「神隊友」

今年季後賽公鹿證明自己並非單由「字母哥」一人獨力支撐的一人球隊，尤其在東岸決賽Game 4艾迪杜高普膝部受傷，缺陣兩場。他不在陣期間，全靠米度頓和賀里迪兩大隊友擔起得分重責，最終順利4：2擊敗鷹隊晉身總決賽。

曾兩度入選NBA防守一隊的賀里迪，在Game 5偷走卜克手上皮球成為改變走向一刻，當然應記一功，可是同時不能小看米度頓的功勞。當公鹿2019年以接近頂薪的1.77億美元跟米度頓續約5年時，外界有不少質疑聲音，尤其到「字母哥」2020年以2.28億美元續約前，米度頓連續兩年人工較他更高。曾為馬刺前助教的主帥保丹賀沙依然對他信任有加，米度頓一直被視為能令公鹿登頂的X-Factor，他在今屆總決賽攻守兼備的表現，終於證明自己值得擁有這份人工。

公鹿贏冠軍，米度頓也功不可沒，Game 6 攻入17分。（Getty Images）

【賽後激動慶祝的字母哥】

NBA總決賽公鹿對太陽：

Game 6：「字母哥」神級表現領公鹿挫太陽 史上第2次贏總冠軍

Game 5：公鹿三星齊發力 卜克關鍵時刻失誤連累太陽落後2：3

Game 4：字母哥獻關鍵封阻 米度頓砍40分領公鹿再挫太陽

Game 3：公鹿力阻太陽「叫糊」扳回一城 字母哥成史上第3人

Game 2：太陽灑三分雨再挫公鹿 字母哥轟42分也徒勞

Game 1：基斯保羅初戰總決賽演身價 字母哥復出公鹿仍負太陽

【重溫Game 2精彩場面】