NBA總決賽︱基斯保羅再遇剋星果然無運行　遇上他季後賽連輸12場

36歲老將基斯保羅（Chris Paul）尋求冠軍指環之旅再度受挫，或許是個事先張揚的結局——賽前公布總決賽Game 6主球證人選是史葛科士打（Scott Foster），保羅面對他在季後賽「凶多吉少」，今次果然也不例外。



在NBA總決賽公鹿對太陽Game 6之前，史葛科士打主吹基斯保羅上陣的對上11場季後賽全敗，當中包括早前公鹿對太陽的Game 3一戰。他與另外兩位資深球證Tony Brothers和Eric Lewis一起在今仗執法。

NBA總決賽球評︱公鹿險境逆轉勝四大關鍵 太陽失冠只能怪自己

基斯保羅關鍵一仗遇上他（球證史葛科士打），果然無運行。（美聯社）

科士打被公認為聯盟其中一位最佳球證，卻長年與這個星級後衛不咬弦，基斯保羅球員生涯在季後賽17次遇上科士打，錄得2勝15負的紀錄。保羅曾數度公開批評對方，今季西岸首圈Game 3太陽對湖人落敗後，他曾稱，「如果我是個賭徒？已經連續11場了」，然後忿忿不平地重複一次：「連續11場」。

去年NBA季後賽首圈，當時身在雷霆的保羅，Game 7負火箭後亦曾不滿科士打的執法。保羅轉戰太陽後，科士打執法的兩場賽事，正是這支鳳凰城球員輸得最一面倒的兩場——總決賽Game 3以100：120負公鹿，以及西岸首圈Game 3以95：105負湖人。

太陽總教練蒙迪威廉斯曾不滿科士打給公鹿太多罰球。（Getty Images）

Game 3負公鹿後，太陽總教練蒙迪威廉斯（Monty Williams）曾指出，「字母哥」艾迪杜高普得到的罰球，較太陽全隊更多，「我不會公開投訴犯規問題，我不會那樣做，不過大家都有眼見，我們今晚有16個罰球，一個人有17個。」

罰球是「字母哥」較弱一環，他在總決賽頭5仗加起來66射只得39中，命中率只得59%，但公鹿憑內線優勢，射失後搶得部分進攻籃板。Game 5落敗後，基斯保羅受訪時曾揶揄字母哥罰球欠準，「就算是他，場內每個人都預期他會射失。」

字母哥Game 6罰球19射17中，為公鹿贏得NBA總冠軍。（Getty Images）

【今場字母哥各項數一覽（按圖放大）】

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可惜公鹿將帥出盡口術依然無用，關鍵的Game 6，字母哥再次得到海量19次罰球，與太陽全隊加起來的19次相同。勝負的分野是，字母哥今仗罰球19射17中，共得50分帶領公鹿贏波封王。若他在罰球線表現一如頭5場的59%命中率，理應19射只得11中，多出來的6分，幾乎就是勝負分野。公鹿最終以105：98勝出，差距只有7分。

基斯保羅連續12場在科士打執法下落敗，始終未能拿下總冠軍，湖人傳奇球星「魔術手」莊遜率先在Twitter放風，指出「假如基斯保羅選擇離開太陽，首選應是他老友效力的湖人」。

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【賽後激動慶祝的字母哥】

NBA總決賽公鹿對太陽：

Game 6：「字母哥」神級表現領公鹿挫太陽 史上第2次贏總冠軍

Game 5：公鹿三星齊發力 卜克關鍵時刻失誤連累太陽落後2：3

Game 4：字母哥獻關鍵封阻 米度頓砍40分領公鹿再挫太陽

Game 3：公鹿力阻太陽「叫糊」扳回一城 字母哥成史上第3人

Game 2：太陽灑三分雨再挫公鹿 字母哥轟42分也徒勞

Game 1：基斯保羅初戰總決賽演身價 字母哥復出公鹿仍負太陽

【重溫Game 2精彩場面】