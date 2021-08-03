東京奧運直擊｜當錫的神秘魔力領軍闖4強　美國連續5屆淘汰西班牙

當錫由獨行俠到斯洛文尼亞國家隊，角色相同，依然是隊中的中流砥柱。

東京奧運男子籃球8強戰，當錫貢獻「雙雙」的20分及11個助攻，結果斯洛文尼亞以94：70大炒德國隊，躋身4強。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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NBA達拉斯獨行俠球星當錫（Luka Doncic）改披斯洛文尼亞球衣，為國出戰，威力依然，首仗轟入48分後，領軍3戰全勝，並躋身淘汰賽，與德國隊爭奪4強席位。

當錫代表斯洛文尼亞出戰的連勝走勢增至17場。（Getty Images）

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當錫表現繼續大勇，交出「準大三元」的數據，貢獻20分﹑11個助攻及8個籃板，加上隊友祖傑治（Zoran Dragic）攻入27分下，斯洛文尼亞以94：70大勝德國隊，成為首支闖入4強的球隊，將與意大利或法國的勝方爭入決賽。

這名獨行俠球星返回國家隊後，似乎與球隊有神秘的魔力，只要當錫披甲上陣，斯洛文尼亞未嘗一敗，如今已經錄得17連勝。當錫賽後透過社交網站表達贏波感受，斯洛文尼亞只是一個僅得2百萬人的國隊，如今已是世界前四，感覺難以置信。

當錫與另一功臣祖傑治相擁慶祝。（Getty Images）

盧比奧轟38分也徒然 西班牙5屆被美國掃出局

另一場8強戰，加素兄弟夥拍盧比奧（Ricky Rubio）硬撼美國，這名木狼的控衛打出超水準，獨取全場最高的38分，可惜雙拳難敵四手，面對球隊火力強勁的美國隊，只好俯首稱臣。

盧比奧個人獨取38分，依然未能逃過被美國淘汰的命運。（楊宇翹攝）

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美國全隊5名球隊交出雙位數得分，結果美國以95：81力克西班牙，連續5屆淘汰「狂牛兵團」晉級4強，與澳洲或阿根廷爭奪決賽席位。

美國隊全隊攻入最高29分的杜蘭特，賽後直言來到東京目標只得一個，「擊敗西班牙是我們必須做到的事情，因為從頭到尾我們的目標也是金牌。」

杜蘭特領美國再晉一級。（楊宇翹攝）

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