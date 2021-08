東京奧運丨日本主場未獲一勝出局　木乃伊級老將齊入八強

東京奧運男子籃球今日(2日)八強對賽名單出爐。

昨日完成最後一日的分組賽,其中除了有日本和阿根廷的生死戰外,還有斯洛文尼亞和西班牙鬥得難分難解的「偽生死戰」。最後,今屆焦點,兩大「木乃伊級」老將齊入八強。



由兩大NBA球星渡邊雄太和八村壘帶領的日本隊,作為東道主,頭兩戰未獲一勝。由於賽制規定每組的首兩名以及成績最好的第三名才能入八強,日本和阿根廷同樣吞兩連敗,今場就是時候決一死戰。

日本和阿根廷同樣吞兩連敗,今場決一死戰。(Getty Images)

八強名單:(按圖放大)

+ 3

東道主未得一勝

阿根廷除了身形的優勢,有老將史高拿(Luis Scola)和甘巴素(Facundo Campazzo)坐陣,大賽經驗有加乘。全場多達27次助攻,加上大灑三分雨殺日本隊一個措手不及。日本隊主力表現欠佳,八村壘全場僅17投6中,只獲13分,效率更是全場最低的「-23」。日本最後以77:97不敵阿根廷,3戰全敗下完結奧運。

八村壘全場僅17投6中,只獲13分,效率更是全場最低的「-23」。(Getty Images)

無關痛痕的一場 全力戰至最後爭勝

分組賽最後一場,由西班牙對斯洛文尼亞,雖然兩隊經已穩佔八強席位,但看來大家都不願留力,全力戰至最後一秒。

西班牙力戰不果。(Getty Images)

首節斯洛文尼亞落後4分,但第二節兩球三分就輕鬆反超,西班牙再回敬一波7:0的攻勢,兩隊比數一直咬緊,各不相讓。下半場,西班牙一度領先到12分分差,但當錫(Luka Doncic)、真查(Vlatko Cancar)等連入三分球,再度拉近比數。西班牙今場有盧比奧(Ricky Rubio)的強勢表現,攻、守、助攻兼備,打出18分、3籃板和9助攻,但卻抱握不住追平的一擊。

隨着盧比奧的關鍵三分失手,西班牙在讀秒階段除了犯規戰術別無他選,但斯洛文尼亞罰球中籃,西班牙終以87:95敗陣,但兩隊依然以小組頭兩名出線八強。

首戰奧運的斯洛文尼亞為今屆黑馬。(Getty Images)

3/8 男子籃球八強賽



09:00 斯洛文尼亞 VS 德國

12:40 西班牙 VS 美國

16:20 意大利 VS 法國

20:00 澳洲 VS 阿根廷



期待下一場木乃伊對決?

今屆兩大老將史高拿和加素(Pau Gasol)順利打入決賽,完全是球迷的懷舊機會。2人都是2004年雅典奧運首次登上這個舞台,同樣是5屆奧運的元老級球員。

加素雖然沒有當年主宰籃下的活力,但仍保持20分鐘上場時間。(Getty Images)

阿根廷和西班牙在分組賽中曾碰頭,雖然兩人上場時間不多,表現也不及從前,但卻意義非凡。西班牙中鋒Willy Hernangomez更說道:「就像木乃伊對決。」因為41歲的兩人就像是行走的博物館,經歷多代,仍在籃球場上屹立不倒。

史高拿第五次征戰奧運。(Getty Images)

+ 1

