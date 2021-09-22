【籃球熱話】大仔Bronny或進不了NBA？　勒邦占士：他愛電玩

今屆已是36歲的勒邦占士勢要再次去衝擊NBA冠軍，他除了證明老兵愈老愈辣，那堅持與併勁，更是以身作則教導子女。

不過大仔布朗（Bronny）似乎未完全開竅，在最新一期的選秀排行榜，排名下跌9位。兒子與NBA愈來愈遠，占士也不禁透露當中原因。



疫情下各地運動員受盡影響，沒有太多訓練空間的兩年，不少人開始了家居練習的習慣，惟有些人的「家居運動」，是坐在屏幕前拿起手制的手指運動；沉迷電玩的學生們包括Bronny。

兩年前已有不少球迷計數，假如勒邦占士沒有太大傷患，至2023年、年屆38歲的他或能與兒子Bronny於NBA同場。不過這個期盼或許添上難度，皆因在2023年選秀榜前60名的最新排名，Bronny由前一期的41位跌至50位，開始墮入下游行列。

占士一直着緊Bronny的籃球動向，也會親自督師。（instagram截圖）

然而爸爸占士就在訪問中透露當中原因：「他喜歡籃球，但電玩是他的最愛......Bronny整天都在打電玩。」兒子不生性，父親及其球迷一同感無奈。占士事實很想兒子打出一片天，就如暑假時在Bronny一比賽中，現場評述開玩笑指Bronny獲犯規只因場館是爸爸所建，聽畢後的占士出席衝向評述怒罵，可見愛護兒子心切。

占士親自督師（按圖放大）：

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沉迷電玩的Bronny如何才能不夠父幹下順利躋身NBA？（Getty Images）

的確，Bronny與爸爸對籃球態度南轅北轍。早前到意大利度假的勒邦占士依舊堅持訓練，回國後他更將在拉斯維加斯舉辦訓練營，希望湖人隊友速速磨合，劍指球隊第18個NBA冠軍。

同場加映，NBA著名父子組合：

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同場加映，猜猜他們的爸爸是誰？