【NBA】33歲迪安帝佐敦加盟湖人老兵陣　紫金內線隨即「塞車」

湖人的老兵豪華陣容繼續增長，今日他們就宣布簽入快艇中鋒迪安帝佐敦（DeAndre Jordan），為衝冠再添內線火力。

不過在迪安帝佐敦加盟後，連同侯活（Dwight Howard）及馬克加素（Marc Gasol），湖人內線隨即「塞車」，因此亦有消息指，湖人即將捨棄僅效力一季的馬克加素。



33歲的迪安帝佐敦上季在快艇交出場均7.5分、7.5個籃板、1.6次助攻及1.1次阻攻。

33歲的迪安帝佐敦與湖人簽下1年260萬美元的合約。(湖人Facebook）

他認為轉會到湖人後的角色與快艇時的一樣：「就是來防守，對方投籃時要干擾及不讓他們輕易出手，還有衝搶籃板；我想成為球隊攻防的一股力量。」

在快艇渡過10個年頭，迪安帝佐敦直言現在為一個老將，盡可能助球隊取下勝仗是唯一目標。與湖人簽下1年260萬美元的合約，迪安帝佐敦即將夥拍侯活、勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）和韋斯保克（Russell Westbrook）並肩作戰全力衝擊NBA總冠軍。

2020/2021球季最高薪頭30名球員是誰？

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迪安帝佐敦到埗後隨即出到訪球隊訓練，與安東尼戴維斯有講有笑。(湖人Facebook）

惟心水清的球迷也清楚，在迪安帝佐敦加盟後湖人內線變得擠擁，然而在兩名新人加入，要騰出空間的話，「舊人」馬克加素或成犧牲品。惟縱然迪安帝佐敦及馬克加素護框能力同樣不錯，但前者在顏色地帶外投射欠缺，加上功能與另一名中鋒侯活重疊，放走擅投三分的馬克加素未能說是上計。

湖人今季補強人馬：

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迪安帝佐敦2008年於次輪第35位獲快艇選上，在快艇時期與基思保羅（Chris Paul）、格芬（Blake Griffin）的「Lob City」三人組最為人熟悉。（Getty Images）

在迪安帝佐敦加盟後，湖人有9位球員年過30，要衝擊隊史第20個總冠軍，禾高（Frank Vogel）在球員輪休上面臨很大挑戰。