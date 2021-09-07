【NBA】76人球迷的眼中釘　賓施蒙斯頂薪有罪？

近幾年的NBA交易市場總有「鬧劇」，主角高喊「Trade Me」，球會總經理卻有意無意使出「小動作」阻攔，隊內士氣變得微妙，名宿名嘴們紛紛置評......此劇本由去季的「火箭劇場」移師到今季的「費城」上演，而今次由賓施蒙斯（Ben Simmons）飾演去年夏登的角色。



76人去季以49勝23負、東岸第一姿態殺入季後賽，不少球迷賦予厚望。奈何到東岸4強面對鷹隊戰至7場，關鍵戰即使主將艾比迪（Joel Embiid）交出全場最高的31分，76人最後「搶七」落敗。

賓施蒙斯的76人生涯很大機會即將完結。（Getty Images）

球迷要求問責，連續3場賽事得分單位數的賓施蒙斯當然是千夫所指，第7戰他末段籃底在無人看管下竟選擇傳球的一幕，觸怒球迷也令隊友艾比迪無言。



隨着球隊出局，球迷對賓施蒙斯的怨恨大增，燒波衫、網上發洩、拍片狂「Diss」（偏低），大家意旨相當明確：請你快滾吧！



球迷以燒波衫發洩怨恨：

究竟賓施蒙斯錯在哪？

賓施蒙斯2016年以狀元身份登錄NBA，同年度取下最佳新秀。短短幾年3入明星賽，2020年也榮登「偷波王」，2019起連續兩季亦入選聯盟防守一隊，這份履歷對於4年年資的球員相當不錯。

論身體質素，賓施蒙斯的身形及跑動能力與對抗性已超越控衛要求。他的防守能力、無球走動的意識，加上傳球能力不俗，生涯場均7.7個助攻的表現絕對配得上一個好字；究竟這名狀元錯在何處？

賓施蒙斯2016年以狀元身份登錄NBA。（Getty Images）

2019年76人在賓施蒙斯新秀合約結束後，以5年1.7億美元的頂薪合同與該控衛續約。此決定在當年具爭議，皆因眾所周知，賓施蒙斯投射能力欠奉的弱點讓人憂心。

然而在小球時代，賓施蒙斯的缺點在季後賽變得顯著。在3次季後賽，他場均只有9.9次起手，三分卻毫無斬獲，最叫球迷無奈的更是，他去季季後賽的6.1次罰球機會僅有不到3成半的命中率。

賓施蒙斯去季季後賽的6.1次罰球機會僅有不到3成半的命中率。（Getty Images）

惟在這季後賽出現154：111、150：122的年代，即便中鋒也不斷開發自己的外投能力，可見這種趨勢已成現代風格，是贏球的最大火力，既是球迷對球員的基本期望；賓施蒙斯的弱點正正就是投射。

賓施蒙斯的質素、天賦是聯盟水準之上；只有這樣的質素，卻與球迷心目中的「頂薪表現」有很大落差。「頂薪表現」的期望因人而異，有人希望該球員能如韋斯保克般成為「大三元」歷史、有人期望該球員有着尼拉特的「絕殺」奇技、有人希望該球員像基斯保羅一樣成為球隊精神領袖；惟大家的共識都是希望，頂薪球員能擁有扭轉球賽局面的能力。

賓施蒙斯在無人看管下竟選擇傳球的一幕，也令隊友艾比迪無言。（Getty Images）

也許在76人球迷心目中，賓施蒙斯扭轉球賽局面一幕，就在東岸4強空籃傳球的一剎。平心而論，25歲的賓施蒙斯靠多為剷籃、快攻得分，而身為高大控衛的防守力讓他可覆蓋1至5號位，賓施蒙斯有其價值存在，只是飾演球隊二、三當家更為合適。

身為高大的賓施蒙斯，事實有相當不錯的防守力（Getty Images）

賓施蒙斯被視為去季拖累76人的「元兇」，惟那頂薪合約才是眾矢之的。這名防守型控衛的76人生涯似乎即將劃上句號，有美國傳媒報道他已與球隊高層表露離開意向，但高層角度最忌「買高賣低」。不過據消息指，76人隊已和多支球隊溝通，包括速龍隊及灰熊，但兩支球隊的籌碼也不合76人心水。

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現階段賓施蒙斯處於有價無市，然而近日也傳出他將拒絕出席季前訓練營，並會違反合約，76人有權發出每日$22.7萬美金的罰款。想走也走不了，也將面臨罰款，賓施蒙斯鬧劇究竟如何是好？

前程未卜，但賓施蒙斯一於少理，並與球迷分享了自己新買的車。（Getty Images）

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