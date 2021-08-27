【NBA】JR史密夫重返校園占士力撐　申請出戰NCAA已獲批

學海無涯，活到老學到老。

35歲的JR史密夫（JR Smith）重返校園，走回一條當年因籃球而放棄的路，更會申請為校參加NCAA。

在籃球路上高低跌盪過，跳出NBA的框框，感受大學生活JR史密夫獲得勒邦占士（LeBron James）和居里（Stephen Curry）的支持和祝福。



以往不少球員都跳過大學，直接由高中進入NBA，JR史密夫就是當中其一。NBA生涯15年，這名兩奪NBA總冠軍的球員決意跳出舒適圈，入讀北卡羅來納州立農工大學（North Carolina A&T State University），選修人文學科。

「雷阿倫（Ray Allen）給了我很好的建議。」JR史密夫表示，在一次多明尼加共和國的高爾夫旅行裏，與雷阿倫聊起重回校園的意欲，然後就被對方說服並坐言起行。

JR史密夫一度因無處落班而陷走低潮。（Getty Images）

JR史密夫在15年NBA生涯後重返校園。（Getty Images）

除了重返讀書生活，JR史密夫亦希望能參與NCAA。

不過，所說的NCAA比賽不是籃球，因為有規定凡參加過職業賽的運動員，並不能該項目的大學賽事；但參與其他項目是可以的。因此JR史密夫希望參加高爾夫球賽，日前NCAA也為其申請亮綠燈，占士和居里都紛紛祝賀。

居里也送上祝福。（Getty Images）

「以前在20000人面前打籃球，現在在大學打高球，雖然只是在3個人面前推桿，但就像是在5000人面前射罰球一樣讓人頭痛。」看來新環境中的任何事，對JR史密夫來說都是一個挑戰。

學業方面也一樣，JR史密夫透露自己的第一份工課題目是：未來5、10年自己會成為什麼樣的人。「對我來說是有趣的，因為我想像力豐富，很明顯我不是一般的Year1學生，所以不知道教授準備好接招未。」

希望參加NCAA。（Getty Images）

JR史密夫場內場外「神經」事跡（按圖放大）：