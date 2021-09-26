NBA︱八村壘突以個人原因無限期休戰　巫師開季前失主將

效力NBA球隊華盛頓巫師的日本球星八村壘，突因個人理由，無限期休戰，或將再次錯過新球季初段的比賽。



巫師公布，「八村壘由於個人原因，將錯過季前熱身訓練。」球隊未有交代詳細原因，僅稱八村壘「有理由缺席」，並且會在合適的時間提供最新跟進消息。

巫師公布八村壘由於個人原因，將錯過季前熱身訓練。 （Twitter）

八村壘上季因為紅眼症錯過開季，新球季似乎又一次要缺陣。（Getty Images）

八村壘自2019年在NBA首輪選秀被巫師以第9位揀中，效力該支首都球隊兩年以來，一直不太幸運。先是2019年12月對活塞一戰，被隊友邦加（Isaac Bonga）意外踢中重要部位，官方僅稱他「鼠蹊受傷需要進行醫療程序」，被網民盛傳他的生殖器官受創需做手術，那一次，他足足錯過5場比賽。

到2020年12月，他因嚴重紅眼症，缺陣3個星期之久；今年1月，巫師隊中新冠肺炎病毒爆發，他是中招的9個球員之一。如此一來，他在巫師的首兩個球季，錯過近3成比賽。

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八村壘在東京奧運成為日本隊在開幕禮的持旗手。（Getty Images）

他是球隊寄予厚望的正選大前鋒，上季平均得13.8分，5.5個籃板。今個夏天，他代表日本出戰奧運，與斯洛文尼亞、西班牙和阿根廷3支強隊同組，分組賽3戰全敗未能領軍晉身8強。巫師原本預計，在他踏入NBA的第3個球季，將會是取得重大突破的一季。

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巫師失去八村壘，可謂屋漏偏逢連夜雨。球隊接連有主力受重傷，今年1月中鋒湯馬士拜仁（ Thomas Bryant）膝部十字韌帶受創，至今仍在養傷；二年生阿維迪亞（Deni Avdija）4月時足踝骨折，目前正在康復階段。

八村壘若錯過球季開鑼，今夏由湖人加盟的古斯馬（Kyle Kuzma）上陣時間相信會更長。

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