籃球熱話｜莫里斯諷刺祖傑　自稱從不偷襲　遭網民翻查資料反噬

金塊祖傑（Nikola Jokic）與熱火馬基夫莫里斯（Markieff Morris）昨日衝突一事繼續發酵。NBA今早宣判祖傑需禁賽1場，「受害者」莫里斯及占美畢拿亦分別罰款5萬及3萬美元。

然而莫里斯昨日在社交媒體發表了一段話嘲諷祖傑，強調明人不做暗事，不過此話一出卻引來網民瘋狂「起底」。



昨日金塊熱火一戰，在最後的2分39秒雙方出現了衝突。當時祖傑搶下籃板持球反擊，莫里斯衝前明顯故意侵犯，此卻觸怒了祖傑。祖傑表現憤怒，直接從身後推向莫里斯，後者痛苦倒地，並須現場緊急救。最終二人雙雙被逐，而占美畢拿亦因狂噴垃圾說話而被判技術犯規。

NBA今早宣判祖傑需禁賽1場，莫里斯及占美畢拿亦分別罰款5萬及3萬美元。（網上圖片）

衝突其後引發熱議，縱然祖傑速速就行為致歉，但熱火一眾並不受落，占美畢拿更率團圍堵金塊更衣室，需保安介入才阻止事態惡化。

不過先故意侵犯祖傑的莫里斯似乎悔意不強，其後速速在Twitter上噴話：「我很喜歡仇恨！無可否認，是我嚴重犯規在先，但我從不會攻擊一個背對我的人，這顯示了我們的不同。」

昨日占美畢拿更率團圍堵金塊更衣室。（網上圖片）

莫里斯這番話明顯是衝着祖傑，惟那自命清高的口吻卻引來網民翻查其「受害者」履歷，並留言回覆：「你不會背後推人，但你會在背後拉人。」

網友表示在2018年10月，那時候效力巫師的莫里斯面對拓荒者，那時候在後備席的他無故伸手拉下施夫居里（Seth Curry）的褲子，並影響了當下進攻。

祖傑莫里斯衝突逐格睇：

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賽後莫里斯受到處罰，聯盟以違反體育精神為由，罰款他1.5萬美元。因此莫里斯是次公然網上嘲諷祖傑，讓人感覺五十步笑百步，相比推人卻速速致歉的祖傑，莫里斯並不大方。

莫里斯在背後拉人：