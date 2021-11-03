【籃球熱話】威廉臣變「真胖虎」　體重達318磅　膝頭負荷成隱憂

去年受盡關注的塘鵝大前鋒威廉臣（Zion Williamson），於休賽期間「開刀」治理右腳的骨折。球隊日前公開了他的康復訓練片段，誰料到無見一陣子，本應已是「重身」的他身形有如再加碼。

據指威廉臣體重已達新高318磅，為現役NBA最重。



威廉臣向來受傷患困擾，自2019年以狀元身份被塘鵝選中後，兩個他已經歷了兩次手術，三次膝傷。

威廉臣自2019年以狀元身份被塘鵝選中後，不斷受傷患困擾，。（Getty Images）

首個賽季僅出戰了24場常規賽，因膝頭得施半月板手術治理。在剛剛的休賽期，他再次接受腳部手術，修復骨折的第五蹠骨。

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據指威廉臣體重已達新高318磅，為現役NBA最重。（影片截圖）

然而未知康復是否「食好住好」，在近期一條訓練畫面中可見，威廉臣至少胖了一大圈，在場上橫移間感覺動作笨拙。據知，他的體重已達318磅，超越獨行俠的馬恩奴域（Boban Marjanovic）和騎士巨人的科爾（Tacko Fall），成為NBA現役最重的球員。

威廉臣至少胖了一大圈（有片）：

事實在早前一個廣告中，威廉臣坐在沙發、面前一罐汽水及一碗薯片的畫面已讓球迷驚訝，皆因眼前的與「肥仔」零違和感，與NBA球員卻格格不入。縱觀威廉臣這兩年的傷病史，若他希望球員生涯得以延長，減磅是唯一選擇，如不膝頭所負荷的終有天毀滅前途。

【Zion 1 特性】：（按圖放大）