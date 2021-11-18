【NBA】迪洛桑重現高比招牌fadeaway　旁述忍不住高呼：Kobe！

NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）離世接近兩年，不少球迷亦相當懷念他的英姿。然而在三分滿天飛的年代，埋身肉搏、低位進攻買少見少，惟今日在拓荒者112：107勝公牛一戰中，高比一經典動作重現球場。



近期氣勢強勁的公牛開局依然先聲奪人， 雙星拿芬（Zach LaVine）與迪洛桑（DeMar DeRozan）首節就合轟21分，反之拓荒者全隊僅有24分。

迪洛桑這背籃進攻動作是否似曾相識？（美聯社）

開局未幾，迪洛桑就做出經典一幕。他在一次背籃進攻往籃框推進，他拿球後先做出晃動肩的假動作，接下來一下「fadeaway」命中，就如高比拜仁一樣。此舉不但令現場旁述立即大叫「Kobe」，也讓球迷看得津津樂道。

迪洛桑「Kobe fadeaway」:

其後公牛第二節命中率直逼6成，順勢拉開比分。惟易邊後，拓荒者終及時找到進攻節奏，並收復失地。尼拉特（Damian Lillard）尾節關鍵時刻更連連取分。

反觀公牛頻頻斷送得分機會，就連拿芬在無人看管下三分也射失。最終拓荒者112：107擊敗公牛，取得本季第8場勝仗。

尼拉特今仗取下22分、10助攻。（美聯社）

拓荒者主將尼拉特今仗取下22分、10助攻表現不俗，洛文鮑維（Norman Powell）與紐傑（Jusuf Nurkic）也各入18分。公牛雖有拿芬攻入30分及迪洛桑的22分，但也徒勞。