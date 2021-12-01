NBA｜勒邦占士確診新冠肺炎　飛返洛杉磯隔離預料至少缺陣10日

美國傳媒披露，NBA湖人球星勒邦占士（LeBron James）對新冠肺炎檢測呈陽性，但沒有病徵。根據聯盟的健康與安全指引，他已經飛返洛杉磯隔離，未能上陣對帝王。有美國記者估計，勒邦占士至少隔離10日，將錯過數場比賽。



NBA宣布，勒邦占士遵從聯盟就新冠肺炎訂立的健康與安全指引，不能在周二晚作客帝王的比賽上陣，未知他是染疫，抑或被視為緊密接觸者。

湖人球星勒邦占士缺陣當地時間周二晚對帝王的比賽。（Getty Images）

美國新聞網站《TMZ》則表示，勒邦占士對新冠肺炎測試呈陽性，並披露更多細節。占士在周二下午接受檢測，首次結果呈陽性，再接受第二次測試則呈陰性，到決定性的第三次測試，再呈陽性。暫時未有報道透露，勒邦占士所染的是否變種病毒Omicron。

已接種兩針疫苗的勒邦占士並無病徵，並乘坐湖人安排的私人飛機，返回洛杉磯隔離。美國著名籃球記者Adrian Wojnarowski表示，預計勒邦占士將缺陣數場比賽，因為檢測呈陽性的球員至少隔離10日，除非他可以在未來24小時兩次檢測呈陰性。

在今季湖人22場比賽中，占士已經因傷及停賽缺陣11場。在占士在陣時，湖人取得7勝4負，但在占士缺陣時，湖人就只得4勝7負。

占士在9月的傳媒日表示，他已經接種新冠疫苗，他當時說：「我對這一切都抱有懷疑，但經過了解後，我覺得它是合適的，不僅適合我，也適合我的家人及朋友，這就是我決定的原因。」