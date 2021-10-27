占士不滿《魷魚遊戲》結局　導演黃東赫反擊：那自己去開拍吧！

向來敢言的湖人勒邦占士（LeBron James），近期續有「新搞作」。擔任《Space Jam 2》男主角的他，在賽後記者會上與安東尼戴維斯（Anthony Davis）大談紅透全球的《魷魚遊戲》。

占士直指結局寫得不好，然而二人對話被上載至網絡後成為熱議話題。其後《魷魚遊戲》導演黃東赫在英國《衛報》（The Guardian）訪問中，連環反擊勒邦占士。



《魷魚遊戲》熱爆全球，不少人亦對劇中探討人性讚不絕口，就結局男主角放棄踏上飛機離開的伏筆，粉絲們也期待着第二季的來臨。

《魷魚遊戲》熱爆全球，不少人亦對劇中探討人性讚不絕口。（網上圖片）

不過口味這回事因人而異，就如NBA球星勒邦占士，他就對該劇結局表示不滿。

在一個如常的賽後記者會上，占士在離席之際與隊友安東尼戴維斯閒談有關《魷魚遊戲》的觀後感。他說：「 我不喜歡這個結局，我理解是為了鋪排第二季，但主角該踏上那他媽的飛機去找女兒吧！他在幹什麼？」

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LeBron and AD discuss their thoughts on Squid Game and I briefly lose my professionalism pic.twitter.com/HWP1tHi8oK — Kyle Goon (@kylegoon) October 13, 2021

誰料到二人對話被上載至互聯網後，《魷魚游戲》導演黃東赫隨即回應。他接受英國《衛報》時被問到對此抨擊的看法，黃東赫卻沒有留情地說：「大家看過《Space Jam 2》嗎？占士很有型，可以說任何他想說的話；非常謝謝他看了《魷魚遊戲》，但我不會改變結局，因為那是我的結局。」

《魷魚游戲》導演黃東赫反擊勒邦占士「那自己開拍吧」，不甘示弱。（網上圖片）

黃東赫最後向勒邦占士提出建議：「如他心中有一結局，那自己去開拍吧，我會看看，然後或會傳他訊息『除了結局，我也很喜歡』。」

關於《魷魚游戲》：

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